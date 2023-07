Kinderartikel-Flohmarkt in der Eishalle Waidhofen an der Ybbs

Am Samstag, 2. September, findet der Kinderartikel-Flohmarkt in der Waidhofner Eishalle (Urltalstraße 3) statt. Von 8 bis 12 Uhr kann nach Lust und Laune gestöbert werden. In der überdachten Eishalle präsentieren Selbstaussteller ihr Angebot an diversen Kinder- bzw. Babyartikeln wie Kleidung, Spielzeug, Bücher, Kinderwägen und vieles mehr. Gerade Baby- und Kinderartikel werden immer nur für kurze Zeit gebraucht und können so fast neuwertig weiterverkauft werden. Organisation des Flohmarkts übernimmt wieder Familie Mairhofer.

Wer Interesse an einem Tisch hat, sollte sich bereits frühzeitig anmelden. Tischreservierungen sind bei Christine Mairhofer unter 0676/7715110 möglich, die Tischgebühr beträgt 12 Euro.