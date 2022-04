Werbung

Unbekannte stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag der Vorwoche in das Gebäude beim Fußballplatz ein. Da sich kein Geld im Buffetbereich befand, mussten die Einbrecher wieder ohne Beute abziehen. Es entstand jedoch Sachschaden. In der Nacht da rauf wurde auch ins Strandbadbuffet eingebrochen. Auch hier fanden die Täter kein Geld vor, hinterließen jedoch ebenfalls einen Sachschaden. Hinweise an die Polizei Waidhofen: 059/1333180100.

