Ybbsufer in Opponitz wurde gereinigt

Zahlreiche freiwillige Helfer aus verschiedenen Vereinen und Naturliebhaber nahmen am Samstag an der von der Gemeinde Opponitz organisierten Müllsammelaktion teil und halfen achtlos weggeworfenen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. „Weil die Ybbs so schön bleiben soll, wie sie ist, muss man sich manchmal unbedingt darum kümmern!“, sagte Gilbert Stöhr über seine Beweggründe, an den Ufern der Ybbs den Müll zu sammeln. Um Bewusstseinsbildung geht es Daniela Krammer: „Es fehlt der Respekt vor der Natur, viele Menschen genießen die schönen Badeplätze und lassen den Müll einfach liegen. Wir sind in der Nähe dieser Plätze und sammeln immer wieder den Müll auf.“

Viele Kinder nahmen an der Reinigungsaktion teil, so auch Andreas Blamauer mit seinen Kindern Leonie (links) und Tobias (rechts). Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Leider habe man wieder jede Menge Müll gefunden“, berichtet Umweltgemeinderat Andreas Riedler. „20 große Säcke voll Müll sind gesammelt worden, hauptsächlich Dosen und Plastikflaschen entlang der Straßen. Es ist höchste Zeit für das Pfandsystem.“ Ein weiteres Ärgernis seien die vielen Hundesackerl, die zwar befüllt werden, dann jedoch am Straßenrand landen. „Das ist wirklich Unsinn! Besser wäre es, die Hinterlassenschaften der Hunde überhaupt nicht in Plastiksackerl zu verpacken“, meint Riedler und weist auf die wenig appetitliche und trotzdem engagierte Arbeit der freiwilligen Helfer hin. Nach der Ufer- und Flurreinigung stärkte sich die Gruppe, die Gemeinde lud zu Würsteln am Grill.

