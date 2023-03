Abschied vom Eis in Waidhofen/Ybbs

Am vergangenen Sonntag ging in der Eislaufhalle Waidhofen die Saison zu Ende. „Es war noch einmal ein richtig schöner, gut besuchter Familieneislauftag“, freut sich Betreiberin Christine Mairhofer, die sich generell mit der vergangenen Saison zufrieden zeigt: „Es war eine gute Saison, obwohl es im Vorhinein spannend war, da man nicht wusste, ob sich die Leute das noch leisten können oder wollen.“

Familie Mairhofer verabschiedet sich nun für eine wohlverdiente Pause, um sich auf den Kinderartikelflohmarkt am Samstag, 1. April, und den Flohmarkt der Lions-Damen am Samstag, 15. April, vorzubereiten. Am 1. Mai öffnet dann wieder das Parkbad, wo die Familie das Buffet betreibt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.