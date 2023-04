Vielfältiges Radfahrangebot im Ybbstal

Seit Sonntag ist der Ybbstalradweg nach der Winterpause wieder offiziell befahrbar. Am Samstag, 22. April, wird dann die neue Radverbindung zwischen Waidhofen und Ybbsitz, der sogenannte Kleine Ybbstalradweg, mit einem „Anradlfest“ eingeweiht. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr bei der ehemaligen Eisenbahnbrücke Gstadt/Schütt statt, danach gibt es eine musikalisch untermalte Fahrt zum Mostbrunnen beim Bauernhof Hofstatt und einen Radl-Reparaturtag am Areal der Firma Aigner in Steinmühl.

Das Ybbstal bietet mit seiner abwechslungsreichen Landschaft viele Möglichkeiten für unterschiedliche Arten des Radfahrens und damit gute Voraussetzungen für die immer bedeutsamer werdende Rolle des Radtourismus. Der Verein Ybbstaler Alpen hat Routen, Sehenswürdigkeiten und weitere Infos für die verschiedenen Geschmäcker in maßgeschneiderten Broschüren und Karten zusammengefasst. „Von unserer ‚Fluss-Radeln‘-Karte und unserer ‚Mountainbiken im Mostviertel‘-Karte kommen heuer neue Versionen“, erzählt Geschäftsführer Herbert Zebenholzer. Die Karte „Fluss-Radeln“ versammelt Rastplätze, Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten entlang des Ybbstalradwegs. Die großteils flache Route entlang der ehemaligen Trasse der Ybbstalbahn bietet eine spektakuläre Landschaft und auf weiten Strecken unmittelbare Nähe zum Fluss.

Zusätzliche Attraktivität für Freizeitradlerinnen und –radler bringen einige Mobilitätsangebote, wie Zebenholzer erzählt: „Es wird auch heuer wieder den Radtramper-Bus geben. Das ist die Linie 656, die mit acht Stationen eine bequeme An- und Abreisemöglichkeit entlang des Ybbstalradwegs bietet. Im Sommer wird auch wieder das Ybbstal-Radtaxi unterwegs sein. Dort kann man von Montag bis Sonntag zwischen acht und 18 Uhr anrufen und einen Abholort und -zeitpunkt vereinbaren.“ Mehrere Service- und Verleihstellen entlang des Ybbstalradwegs (siehe Info-Box) ergänzen die Infrastruktur für Radbegeisterte.

Einkehren entlang des Ybbstalradwegs

Wer auf der Suche nach einer stärkenden Mahlzeit oder einem erfrischenden Getränk ist, hat vom Schlosswirt in Waidhofen bis zum Zeller Hof in Lunz einige Optionen entlang des Ybbstalradwegs. Direkt am Radweg liegt das passend benannte Radweg-Stüberl in Kogelsbach, in der Gemeinde St. Georgen am Reith. Andrea Leichtfried betreibt die Jausenstation, die sich im Gebäude der ehemaligen Haltestelle Kogelsbach befindet, seit März 2018. Sie bestätigt die Beliebtheit des Radelns entlang der Ybbs: „Der Ybbstalradweg wird ziemlich gut angenommen. Die Leute schwärmen immer, dass sich die Landschaft nach jeder Kurve verändern würde.“

Offroad- und Rennradbereich

Für Mountainbike-Begeisterte wurde wiederum vor zwei Jahrzehnten in Hollenstein ein Streckennetz geschaffen, das gemeinsam mit dem 2016 eröffneten und ständig weiterentwickelten Bikepark Königsberg ein ansprechendes Angebot sowohl für Mountainbike-Neulinge als auch für erfahrene Freerider bietet. Vom Pumptrack über den Technical Trail bis zum 1,8 Kilometer langen Freeride-Trail ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.

Aber auch für den boomenden Rennradbereich bietet das Ybbstal einige Anreize. „Wir haben über 1.200 km Rennradstrecken abseits des Ybbstalradwegs“, berichtet Zebenholzer. „Unsere Rennradkarte beschreibt zwölf verschiedene Strecken, die nicht beschildert sind. Dort kann man abseits des Radwegs die Region erkunden. Diese Strecken sind auch für E-Bikes geeignet.“

Mit der Austria Gravity Series, den Österreichischen Straßenradmeisterschaften, sowie der Schlussetappe der „Tour of Austria“ finden heuer auch einige hochkarätige Radsportevents im Ybbstal statt. Die jüngsten Radlerinnen und Radler können sich am 24. Juni bei der KidsBikeTrophy in Waidhofen messen.

