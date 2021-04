Nachdem in den vergangenen Wochen noch Vorbereitungsarbeiten, wie Baumpflege- und Hangsicherungsmaßnahmen sowie Kehrungen, durchgeführt worden waren, startet mit morgen Freitag, 16. April, die heurige Radsaison am Ybbstalradweg. Freilich traten auf dem 55 Kilometer langem Rad-Highway zwischen Waidhofen und Lunz/See an schönen Tagen schon in den letzten Wochen zahlreiche Radler in die Pedale. Mit morgen ist der beliebte Radweg nun aber auch offiziell für den Freizeitsport freigegeben.

Allerdings kann vorerst nur der Streckenabschnitt zwischen Waidhofen und Hollenstein offiziell genutzt werden. Das Teilstück von der Gemeindegrenze zwischen Hollenstein und St. Georgen/Reith bis nach Lunz am See wird aufgrund der aktuellen Schneelage noch nicht freigegeben. Bis es soweit ist, erfolgt eine Befahrung dieses Abschnitts auf eigene Gefahr.

Ausreisetests im Bezirk Scheibbs auch für Radfahrer

Zu berücksichtigen gilt außerdem, dass aufgrund der aktuell gültigen Covid-Beschränkungen im Bezirk Scheibbs Radfahrer, die am Ybbstalradweg die Grenze zwischen St. Georgen/Reith (Bezirk Amstetten) und Göstling (Bezirk Scheibbs) überqueren, unter bestimmten Bedingungen einen negativen Corona-Test mit sich führen müssen.

Notwendig ist dies, wenn bei einer Radtour in den Bezirk Scheibbs zur Hin- und Rückfahrt die gleiche Strecke benützt wird. Wer also etwa am Ybbstalradweg von Waidhofen nach Lunz radelt und den selben Weg wieder zurücknimmt, muss bei einer etwaigen Kontrolle an der Gemeindegrenze einen negativen Testbescheid vorlegen können. Ein Antigen-Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein.

Nicht notwendig ist ein Ausreisetest wiederum bei einer Durchreise durch den Bezirk Scheibbs. Wenn die Rückfahrt zum Ausgangspunkt also auf einer anderen Strecke absolviert wird als die Hinfahrt, ist kein negativer Testbescheid erforderlich. Fährt man also von Waidhofen nach Lunz und dann weiter über Gaming, Gresten (beides Bezirk Scheibbs) und Ybbsitz (Bezirk Amstetten) retour nach Waidhofen gilt man als „Transitpassagier“ und ein Test ist somit obsolet.

Radfahrer, die sich ausschließlich im Bezirk Scheibbs bewegen, brauchen ebenfalls keinen negativen Test.