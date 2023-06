Firmung in der Stadtpfarre Waidhofen/Ybbs

Am Sonntag, 28. Mai, feierten die Pfarrgemeinden Waidhofen und Zell Firmung in der Stadtpfarrkirche. Dazu fanden sich 51 Firmkandidatinnen und -kandidaten mit ihren Paten und Familienangehörigen in der Kirche ein. Die Messe wurde von Stadtpfarrer Herbert Döller zelebriert und vom Lambertichor, unter der Leitung von Gundi Leichtfried, musikalisch gestaltet.

Pastoralassistent Andreas Stockinger-Wadsak bedankte sich bei allen, die zur Gestaltung der Firmung beigetragen hatten. Besonderen Dank sprach er den Firmhelferinnen und -helfern aus, die für den reibungslosen Ablauf der Vorbereitung und die Vermittlung der Inhalte gesorgt hatten.