Armin Bahr für neue Heizkörper in Waidhofen/Ybbs

Drei Gemeindewohnhäuser in der Jahn-Gasse werden saniert und an das Fernwärmenetz angebunden. Der Anschluss der einzelnen Wohnungen an das Leitungsnetz soll aber den Mietern obliegen. SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr kann das nicht nachvollziehen.

Foto: Kössl