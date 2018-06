Hoch über den Dächern Wiens finalisiert das Hollensteiner Unternehmen HOLZCO derzeit die Zustandsbewertung des größten Kirchendachs Europas – des Stephansdoms. Mit knapp 12.000 Quadratmetern Fläche und Neigungen bis zu 80 Grad stellt das Dach des Wiener Stephansdoms für alle am Dom arbeitenden Fachkräfte eine Herausforderung dar.

Bereichsleiter Andreas Fink, Thomas Schachner, Martin Löbersorg und Andreas Forstenlechner (v.l.) im 38 Meter hohen Dachstuhl des Stephansdoms. | HOLZCO

Unter der Leitung von Bereichsleiter Andreas Fink wurden vergangene Woche die mit Dombaumeister Wolfgang Zehetner vereinbarten Dachflächen des Doms von der Firma HOLZCO auf ihren Zustand bewertet, um ein möglichst detailliertes Bild über den Zustand der gesamten Dachkonstruktion zu erhalten.

Basierend auf den im vorigen Jahr gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur ausgearbeiteten Sanierungsvorschlägen legten sich drei Hollensteiner Kletterspezialisten der Firma HOLZCO in die Seile. Vielfach fotografiert und von der täglichen Touristenschar am Stephansdom beobachtet, verrichteten die Sanierungprofis ihre Arbeit in gut 80 Metern Höhe. „Es ist eine nicht alltägliche Chance, am Wahrzeichen Österreichs arbeiten zu dürfen“, zeigte sich das jüngste Teammitglied Andreas Forstenlechner begeistert.

„Chance, an Grenzen der Seiltechnik zu gehen“

Unter fachkundlicher Anleitung von Sicherheitsbeauftragtem und Bergretter Martin Löbersorg wurden die bis zu 80 Grad geneigten Dachflächen akribisch auf ihren Zustand untersucht. Für Martin Löbersorg ist dieser extreme Arbeitsplatz eine willkommene Chance, an die Grenzen der modernen Seiltechnik zu gehen. „Die Sicherheit für die Mitarbeiter und Besucher des Doms steht an erster Stelle“, sagt Martin Löbersorg.

„Ziel der Arbeiten ist es, eine Zustandsbewertung zu erhalten, um darauf basierend die notwendigen Erhaltungs- und Sanierungskosten des Domdachs für die nächsten Jahre ableiten zu können. Durch die von HOLZCO entwickelte Arbeitsweise ergeben sich beträchtliche Einsparungspotenziale im Bereich der Sanierung des Dachs“, erklärt Zehetner.