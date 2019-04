Die insolvente Moschee in Kematen ist gerettet. Nach knapp vier Monaten sei das islamische Gotteshaus, das sich in einem ehemaligen Gasthaus an der B 121 befindet, erfolgreich saniert, teilte Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform in der Vorwoche mit.

Wie die NÖN berichtete, war über das Vermögen des Trägervereins der Moschee im Dezember wegen nicht bezahlter Sozialversicherungsabgaben ein Konkursverfahren eröffnet worden. Unter Aufsicht des Insolvenzverwalters seien die Moschee seitdem fortbetrieben und die Finanzen in Ordnung gebracht worden, berichtet Creditreform.

Bei der Sanierungsplantagsatzung am Dienstag der Vorwoche hätten die Gläubiger dem 100-Prozent-Sanierungsplan zugestimmt. Bis 1. August müssen demnach alle offenen Forderungen bezahlt werden. „Die Sanierung eines Gotteshauses mit völliger Bezahlung aller Schulden ist einzigartig“, betont Mazal. Aufgebracht werden soll die Quote durch Spenden der Gläubigen.

Die Schulden seien nicht hoch, hieß es nach der ersten Gerichtstagsatzung im März. Damals war von zwei Gläubigern mit Forderungen von 6.150 Euro die Rede. Eine mehrmonatige Abwesenheit des Vereinsobmanns habe zur Vernachlässigung der wirtschaftlichen Angelegenheiten geführt.