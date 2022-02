Sporthalle in Waidhofen/Ybbs wieder bespielbar

Die Waidhofner Sporthalle, die kürzlich einer Generalsanierung unterzogen wurde, ist wieder bespielbar. Den Auftakt machten am vorvergangenen Wochenende die Volleyballer vom UVC Waidhofen, die die neue, modernisierte Spielstätte auch gleich mit zwei Heimsiegen erfolgreich einweihten. „Die neue Sporthalle ist ein würdiges Zuhause für unsere Vereine und bietet vielfältige Möglichkeiten auch im Bereich des Schulsports. Alle, die künftig hier Sport treiben, werden große Freude daran haben. Die Zeit des Wartens ist nun vorbei und der Sport in Waidhofen hat ein weiteres solides Fundament bekommen“, sagte Bürgermeister Werner Krammer.

Derzeit laufen noch letzte Umbau- und Fertigstellungsarbeiten in der Sporthalle. Zum Beispiel ist der Tribünenbereich noch in Arbeit und auch in den Umkleiden fehlt noch der letzte Feinschliff.

