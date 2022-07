Renovierung der Pfarrkirche Windhag schreitet voran

Werbung

Seit Wochen wird an der Außenrenovierung der Windhager Pfarrkirche gearbeitet. Der Mauerputz, vor allem beim Kirchturm, war durch die Witterungseinflüsse sehr stark beschädigt. Der lose Putz wurde nun abgeschlagen und, so wie der gesamte Sockelputz, erneuert. Über 1.200 Arbeitsstunden wurden von der Windhager Bevölkerung in dieses Projekt bereits investiert.

Pfarrkirchenratsobmann, Erwin Desch, der Hauptverantwortliche dieser Renovierung, freut sich mit seinem Organisationsteam, bestehend aus Engelbert Wagner, Gottfried Baumgartner, Johann Kogler und Franz Stockinger, dass die Arbeiten am Kirchenschiff bereits abgeschlossen sind.

Bis Mitte August sollen dann die Malerarbeiten am Turm so weit fertig sein, dass auch hier das Gerüst entfernt werden kann.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.