Christian Neumann: 40 Jahre als Sektionsleiter

Nach fast genau 40 Jahren ging im März dieses Jahres die Funktionärsära von Christian Neumann als Sektionsleiter des Schachklubs Böhlerwerk zu Ende. Neuer Sektionsleiter ist der 48-jährige Kematner Helmut Breiteneder, der von 2005 bis 2017 dem Dart Klub Zick Zack vorstand. Im Gespräch mit der NÖN erzählt Christian Neumann über die bewegte Geschichte des Schachklubs Böhlerwerk und gibt einen Ausblick auf die Vorhaben seines Nachfolgers.

Der Schachklub ist eine von derzeit drei Sektionen der Kultur- und Sportvereinigung (kurz KSV) Böhlerwerk und hat seine Vereinsräumlichkeiten im Böhlerzentrum. Gegründet wurde er 1948 und feiert heuer somit sein 75-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums soll es im Laufe des Jahres auch noch eine Feierleichkeit geben. Neumann übernahm die Funktion des Sektionsleiters 1983 oder 1984 von seinem Vater. „Die Beziehung und auch die Liebe zum Schach wurde familiär weitergegeben, eigentlich bin ich selbst aber Tennisspieler“, erzählt er. „Ich hab mich auch immer mehr als Veranstalter und Kommunikator gesehen und ich denke das war auch unser Erfolgsgeheimnis.“

Schachgrößen kamen gerne nach Böhlerwerk

Vor allem in den Siebziger- bis Neunzigerjahren erarbeitete sich der Schachklub Böhlerwerk einen hervorragenden Ruf als Veranstalter von Schachgroßveranstaltungen. So durfte man sechs Mal die gemeinsame Schlussrunde der Niederösterreichischen Landesliga im Festsaal des Böhlerzentrums durchführen. Zu Spitzenzeiten waren dabei nicht weniger als 14 Mannschaften mit jeweils acht Spielerinnen oder Spielern am Schachbrett zu sehen. Ein Höhepunkt war auch das offene internationale Blitzturnier 1988 mit fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus sieben Ländern. Darunter waren auch mehrere österreichische und internationale Schachgrößen, angeführt vom Internationalen Großmeister Bogdan Lalic aus dem damaligen Jugoslawien, vertreten. „Es herrschte immer ein sehr sympathisches Klima bei uns, die Leute haben sich wohlgefühlt und deshalb kamen auch viele Spitzenspieler und -spielerinnen gerne zu uns“, meint Neumann.

Eine der spektakulärsten Veranstaltungen in der Geschichte der Sektion war sicherlich 1967 der Simultanwettkampf mit dem russischen Großmeister Michael Bronstein (links). Rechts vorne sind die beiden ehemaligen Sektionsleiter Walter Neumann und Friedrich Ertelthalner (dahinter) zu sehen. Foto: Schachklub Böhlerwerk

Aber auch die Leistungen der eigenen Mitglieder konnten sich stets sehen lassen. „In der Hochkonjunktur haben wir mit drei Mannschaften an der Meisterschaft des Niederösterreichischen Schachverbands teilgenommen, in den Siebzigerjahren hatten wir sogar drei österreichische Meister im Verein. Einer davon ist nach wie vor Mitglied“, berichtet der ehemalige Sektionsleiter. 1987 gelang dem Klub der Aufstieg in die höchste Spielklasse Niederösterreichs, in der man nach dem Abstieg 2006 in der Saison 2007 den sofortigen Wiederaufstieg schaffte und danach bis zum freiwilligen Rückzug vor dreiJahren ein fixer Bestandteil der Landesliga war.

Neustart und Konzentration auf Nachwuchsförderung

Grund für den Rückzug war eine Rundumerneuerung und Verjüngung des Schachklubs, wie Neumann berichtet: „Mein Nachfolger Helmut Breiteneder möchte ganz von vorne anfangen. Die Nachwuchsförderung ist ihm ein großes Anliegen. So gibt es aktuell auch einen Sommerkurs im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Sonntagberg und es wird dann auch wieder einen regelmäßigen Schachabend am Freitag geben. Wir sind auch dabei, mit Schulen Kontakt aufzunehmen, um eventuell Schulschach anbieten zu können.“

Das „königliche Spiel“, wie Schach auch genannt wird, hat in den letzten Jahren wieder an Popularität gewonnen, wie Neumann erklärt: „Schach hat in Österreich sicher auch durch den Großmeister Markus Ragger, der lange unter den Top 100 der Weltrangliste war und ein sehr umgänglicher, sympathischer Typ ist, einen Aufschwung erfahren. In Niederösterreich gäbe es hier noch etwas aufzuholen.“

Schach ist ein komplexes Strategiespiel, dessen Grundregelwerk dennoch recht leicht zu erlernen ist. „Wer Mensch-ärgere-dich-nicht versteht, kann auch Schach lernen“, meint Neumann. Potienziell Interessierte sollten also keine Scheu haben, einen der Kurse oder Schachabende des Schachklubs Böhlerwerk zu besuchen. Der neue Sektionsleiter Helmut Breiteneder erklärt, weshalb das Spiel auch für Jugendliche sehr gut geeignet ist: „Schach fördert nicht nur die Fähigkeiten des planenden und strukturierenden Denkens, sondern unterstüzt vorbildlich das Lernen durch problemlösendes Denken. Das Schachspielen ist eine ideale Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre einen spielerischen Zugang zu der ernsthaften Problematik des Lernens zu gewinnen.“

Kontakt: Helmut Breiteneder, Telefon: 0676/5621243, Mail: helmut.breiteneder@live.at