Nächtliche Exkursion und Kräuterworkshop in Waidhofen an der Ybbs

Auf die „Schattenseiten des Lichts“ macht Christian Raffetseder am Freitag, 15. September, mit seiner „Nachtvermittlung“ im Rahmen der Waidhofner Schaugartentage aufmerksam. Die abendliche Exkursion führt entlang der Ybbs und durch die Stadt und informiert über das Thema Lichtverschmutzung und die Phänomene der Nacht. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Schlosspark. Die Anmeldung ist unter 02742/74333 („Natur im Garten“-Telefon) möglich. Dieses Angebot ist kostenlos.

Am Sonntag, 17. September, von 14 bis 17 Uhr, wartet der Workshop „Kuchl trifft Kräuter– Koche ein Menü mit Kräutern“ auf all jene, die sich für die kulinarische Verwendung von Kräutern interessieren. Naturvermittlerin Elfi Scholler geht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Kräuterjagd durch das öffentliche Stadtgrün. Im Anschluss wird in der Schwarzen Kuchl mit der Ausbeute ein dreigängiges Menü mit Getränkebegleitung gezaubert und gemeinsam verspeist. Treffpunkt ist beim Infobüro der Ybbstaler Alpen. Der Preis beträgt 12 Euro pro Person. Infos und Tickets: info@ybbstaler-alpen.at, 05/93049.