Begegnungszone in der Waidhofner Innenstadt gilt

Seit Dienstag der Vorwoche ist die Waidhofner Innenstadt nun eine Begegnungszone. Um darauf hinzuweisen, wurden an den Stadteinfahrten dementsprechende Schilder angebracht.

Die Stadtregierung aus WVP, SPÖ und Liste FUFU hat sich auf diese Maßnahme geeinigt, um die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen. Mit der Begegnungszone sind im gesamten Stadtzentrum nun alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Es gilt ein Tempolimit von 20 km/h.

„Was in der Innenstadt schon lange gelebte Praxis war, erhält durch die Verordnung einer Begegnungszone in der Innenstadt nun Rechtssicherheit“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Die Maßnahme soll noch bewusster machen, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen müssen.“ Der Stadtchef hält jedoch auch fest, dass Geschwindigkeitsmessungen schon in der Vergangenheit ergeben hätten, dass in der Stadt Tempo 20 eigentlich nicht überschritten werde.

Bauliche Maßnahmen waren für die Umsetzung der Begegnungszone nicht notwendig.

