Ein Stein vom Herzen fiel Bürgermeister Johann Lueger bei der Ortsstellenversammlung der Raiffeisenbanken Opponitz und Ybbsitz. Dort verkündete Raiffeisen-Obmann Gottfried Losbichler, dass eine Schließung der Opponitzer Filiale zurzeit kein Thema sei.

Dass die Raiffeisenbank in Opponitz zusperren könnte, ist in der Gemeinde in den letzten Wochen immer wieder Gesprächsstoff gewesen. „Unser Filialleiter Gerhard Auer wird in circa einem Jahr seinen Ruhestand antreten. Da hatten wir dann natürlich Angst, dass aufgrund seiner Pensionierung eine Schließung der Bankfiliale ansteht“, sagt Lueger. Gott sei Dank sei das aber vonseiten der Raiffeisenbank kein Thema.

Eine Schließung der Raiffeisenbank-Stelle – der einzigen Bankstelle in der Gemeinde – würde für die Nahversorgung in der kleinen Ybbstalgemeinde natürlich einen großen Einschnitt bedeuten. „Wir wollen ja unseren Ortskern erhalten, und da gehört die Raika natürlich dazu“, sagt Lueger.