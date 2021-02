Am Freitag, 29. Jänner, musste die Zeller Apotheke schließen. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hatte nach einem zehn Jahre dauernden Rechtsstreit dem Einspruch der Alten Stadtapotheke und der Ybbstal-Apotheke recht gegeben und die Konzession der dritten Waidhofner Apotheke endgültig gekippt. Die NÖN berichtete:

Die Betreiberin der Zeller Apotheke, Susanne Wagner, hat nun beim Bundesverwaltungsgericht einen Revisionsantrag eingebracht, auch ein Gang zum Europäischen Gerichtshof wird erwogen. Zudem wurde für den Erhalt der Zeller Apotheke eine Bürgerprotestbewegung ins Leben gerufen.

Via Online-Petition und Unterschriftenlisten vor Ort sprachen sich bis Redaktionsschluss knapp 3.000 Personen für den Weiterbestand der Zeller Apotheke aus. Für Anfang der Woche war ein Telefonat mit dem Gesundheitsministerium geplant, um abzuklären, wie die Petitionsübergabe an Gesundheitsminister Rudolf Anschober vonstatten gehen solle. Auch an die Gesundheitssprecher der Parlamentsklubs soll die Petition gehen.

„Ich hoffe, dass der Gesundheitsminister sein Veto geltend macht, um hier einen Leitbetrieb in der Waidhofner Gesundheitsversorgung am Leben zu halten und nicht in der größten Gesundheitskrise der Zweiten Republik zusperren lässt“, sagt der Sprecher der Zeller Apotheke, Fritz Lengauer.

„Die Zeller Apotheke konnte nur durch politische Einflussnahme überhaupt erst in Betrieb genommen werden.“ FUFU-Stadtrat Martin Dowalil

Bis zur endgültigen Klärung des rechtlichen Sachverhalts wurde die Zeller Apotheke nun in die Zeller Drogerie umbenannt. Am Montag nahm sie als solche ihren Betrieb auf. Ab sofort sind am Hauptplatz 34 Kosmetik- und Wellnessprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Covid-19-Schutzprodukte, wie FFP-2-Masken und Händedesinfektionsmittel, erhältlich.

„Wir hoffen sehr, dass wir die Apotheke bald wieder öffnen dürfen“, sagt Betreiberin Wagner. „3.000 Unterstützungserklärungen geben uns Kraft und Zuversicht und sind auch ein deutliches Zeichen in Richtung Politik, dass hier dringender Handlungsbedarf gegeben ist.“

Noch vor der Wiedereröffnung als Drogerie meldete sich FUFU-Stadtrat Martin Dowalil in der Causa mit einer Presseaussendung zu Wort. Freunderlwirtschaft und Seilschaften innerhalb der ÖVP hätten die Eröffnung der Zeller Apotheke erst ermöglich, kritisiert Dowalil. Er ortet „politische Einflussnahme in Reinkultur“.

Mit dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts seien den ÖVP-Netzwerken und -Abhängigkeiten die Grenzen aufgezeigt worden, meint Dowalil. Während die Schließung der Zeller Apotheke für die Angestellten und die Kunden zweifellos schrecklich sei, handle es sich für die Demokratie um einen Freudentag.

„Die Wenigsten wissen, dass die Zeller Apotheke letztendlich nur durch politische Einflussnahme, das hartnäckige Verweigern von Tatsachen und das Schaffen von alternativen Fakten überhaupt erst in Betrieb genommen werden konnte“, schreibt Dowalil. Trotz negativem Bedarfsgutachten der Österreichischen Apothekerkammer sei man sich dem politischen Rückhalt durch hochrangige ÖVP-Funktionäre sicher gewesen und habe das Projekt weiter vorangetrieben und sich in einen „jahrelangen Verfahrensmarathon“ begeben.

Nun wolle man die Zeller Apotheke durch das Verbreiten von Un- und Halbwahrheiten, das Verschweigen von Fakten und das Instrumentalisieren der Bevölkerung als Opfer hochstilisieren, bekrittelt Dowalil. „Im Gegenzug werden die Stadtapotheke und die Ybbstal-Apotheke, welche immer nur auf geltendes Recht setzten, durch heftige und herabsetzende Kritik verunglimpft.“

Nicht auf Betreiben des Gesundheitsministeriums, der Apothekerkammer, der Stadtapotheke oder der Ybbstal-Apotheke habe die Zeller Apotheke schließen müssen, meint der FUFU-Stadtrat. „Hätte sie sich an geltendes Recht gehalten, hätte sie erst gar nicht aufsperren dürfen.“

Die Vorwürfe der Liste FUFU hinsichtlich politischer Seilschaften und Freunderlwirtschaft möchte der Sprecher der Zeller Apotheke Fritz Lengauer nicht näher kommentieren. „Ich kann aber versichern, dass niemand auf politischer Ebene für diese Apotheke interveniert hat“, versichert er.

„Ein parteipolitischer Interventionsversuch bei einem Gericht würde auch keinen Sinn machen. Warum die Liste FUFU hier ihre politische Schmutzwäsche wäscht, kann ich nicht nachvollziehen. Möglicherweise spielt bei all diesen Vorwürfen schon der nächste Gemeinderatswahlkampf mit rein.“ Hier gehe es aber nicht um Parteipolitik, sondern darum, fünf Arbeitsplätze und das zu sichern, was eine engagierte Jungunternehmerin aufgebaut habe, hält Lengauer fest.

Kritik von FUFU-Chef Dowalil hagelte es in der Apotheken-Causa auch in Richtung des Bürgermeisters. Dass der Stadtchef die Petition zum Erhalt der Zeller Apotheke unterschrieben hat, stößt ihm sauer auf.

„Ich habe hier zwei Rollen inne, die man trennen muss“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Einerseits bin ich die Behörde, andererseits der Bürgermeister. Als Behörde habe ich mich hier immer korrekt und im gesamten Verfahren objektiv verhalten. Als Bürgermeister finde ich es schade, wenn eine gut eingeführte Apotheke, die das Zen trum des Ortsteils Zell belebt, zumachen muss.“

Aufgrund der vielen Gutachten und der unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen sie kommen, lasse der Gesetzgeber hier offenbar viel Spielraum zu, meint Krammer. „Es macht Sinn, über das Gesetz in dieser Art und Weise nochmals nachzudenken und es sich ordentlich anzuschauen. Deshalb habe ich diese Petition unterschrieben“, sagt der Stadtchef.