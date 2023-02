Charity-Ball im Zeichen des Eisens

„Mit dem Motto wollen wir auf die seit Jahrhunderten bestehende Rolle des Eisens als Basis der Erwerbstätigkeit der im Ybbstal ansässigen Menschen und Betriebe hinweisen“, sagte Lions-Präsident Leopold Hochpöchler bei der Eröffnung. Das Thema Eisen war im ganzen Schloss erlebbar, mit Exponaten aus dem Ybbsitzer FeRRUM und aktuellen Metallbildern von Walter Gstettenhofer war ein interessantes Spannungsfeld gegeben. Der Höhepunkt war die Feuershow einer Artistengruppe, welche das Thema Feuer und Eisen eindrucksvoll in Szene setzte. Erstmals gab es beim Ball auch eine Kooperation mit dem LEO-Club Mostviertel, welcher die Disco und die Bar im Schlosskeller betreute. Der Erlös aus der Ballnacht wird für unschuldig in Not geratene Menschen der Region verwendet.

