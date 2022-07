Kinderuniversum in Waidhofen/Ybbs: Fünf Elemente an vier Fakultäten

Werbung

Kleine Forscher, die die große Welt entdecken wollen, trafen sich am Uni-Campus im Schloss Rothschild sowie in den Außenstellen – dem beta campus, der HTL, der HAK und weiteren Waidhofner Schulen. Exkursionen fanden sowohl auf den Buchenberg, zu Bauernhöfen mit Alpakas und Ponys in Windhag als auch nach Konradsheim und zur Firma Bene statt. Einige Studierende reisten sogar mit dem Bus, um das Haus der Wildnis und die Unterwasserwelt von Lunz am See zu erforschen. Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen unterrichteten an vier Fakultäten „Technik & Handwerk“, „Architektur & Geschichte“, „Natur & Umwelt“ und „Kunst & Gesellschaft“, die Wahl fiel den jungen Studenten nicht leicht.

In 71 Lehrveranstaltungen wurde getanzt, gespielt, gesungen, gebacken, gebastelt und gemalt. Experimentiert, programmiert und gesteuert. Im Stundenplan fanden nicht nur regionale und globale Themen ihren Platz, sondern ebenso Wissenswertes über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Auf der Suche nach Berufen, die man heute nicht mehr kennt, bestiegen die Studierenden mit Kulturvermittlerin Petra Müller den Stadtturm, im Schloss Rothschild wurde anschließend gewerkt wie früher. Wissenschaftlich Interessierte besuchten Kurse, wo sie Parcours mit Roboter erschufen, die Welt der Maschinenbautechnik entdecken konnten oder Grundkonzepte des Programmierens erlernten. Schnell ausgebucht war die Veranstaltung „3… 2… 1... Raketenbau für Anfänger“, die Astrobiologe Johannes Leitner hielt. Es wurde der Frage nachgegangen, wie Raketen funktionieren und wie ausreichend Schubkraft erzeugt werden kann, um die Erdanziehungskraft hinter sich zu lassen. Die jungen Forscher bauten zwei Raketenmodelle und starteten sie mit Begeisterung im Schlosshof.

Gut besucht waren auch die Kurse im Freien, wo die Jungstudenten Kontakt mit Minishetlandponys und Alpakas aufnahmen, das Zusammenleben der Bienenvölker erkundeten oder einen Survival-Überlebensworkshop besuchten. Dass der Klimawandel an der Jugend nicht spurlos vorbeigeht, zeigt das Interesse an der Energie-Zukunft, dem Energiesparen und der Frage wie ein nachhaltiges Leben funktionieren kann.

Im KinderUNIversum wurden die Kinder und Jugendlichen nicht nur bestens betreut – sie konnten auch ihre Leidenschaften und Talente entdecken, sich kreativ entfalten und viel Neues lernen. „Eure Begeisterung war deutlich zu spüren und ihr habt das KinderUNIversum mit buntem Leben gefüllt“, freute sich Kuratorin Gudrun Schindler-Rainbauer über die drei lehrreichen Tage.

