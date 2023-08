Mitreißender Konzertabend im Schlosshof

Gut gefüllt präsentierte sich der Waidhofner Schlosshof am Montagabend. Schlosswirt Andreas Plappert hatte zum Konzert mit drei Bands aus der Region geladen, wobei zwei davon durchaus als lokale Legenden bezeichnet werden können. Eröffnet wurde der laue Sommerabend aber von der Jugend. Die Ybbsitzer Band Das Neue Wohnzimmer, bestehend aus Sängerin Pia Aigner, Bassistin und Gitarristin Ylva Hintersteiner, Gitarrist Moritz Riegler und Drummer Leon Streicher, überzeugte lautstark mit bekannten Punkrock- und Indierock-Songs.

Starpilots Foto: Kössl

Danach betraten Starpilots die Bühne auf der Schlosswirt-Terrasse. Die 1993 als Scapegoat gegründete Band rund um die gebürtigen Waidhofner Gernot Grassl (Gesang), Horst Rüger (Gitarre) und Thomas Schauppenlehner (Bass), die sich zwischenzeitlich auch Scapegoat Delu:xxe nannte, war schon viele Jahre nicht mehr live in Waidhofen zu erleben. Umso größer war die Freude bei den alten Fans. Im Schlosshof präsentierte die mittlerweile mit Gitarrist Werner Rammer und Schlagzeuger Ivo Matus zum Quintett angewachsene Band Stücke aus ihrem aktuellen Album „We are so busy doing things“, aber auch ältere Nummern. Mit ihren zwischen Melancholie und Ausbruch oszillierenden Songs im Geiste des Post-Punk auf den Spuren von Joy Division, The Smiths oder The Cure hatten sie nicht nur die alten Fans ab dem ersten Ton in der Tasche.

Splitternackt Foto: Kössl

Den Abschluss des Konzertreigens bestritt dann mit Splitternackt eine wahre Waidhofner Band-Institution. 1991 gegründet und 1995 nach zwei Alben, Radio-Airplay und zahlreichen umjubelten Auftritten aufgelöst, stand die Band am Montag im Schlosshof wieder nahezu in der Urbesetzung auf der Bühne. Verstärkt um Max Thummerer an den Percussions legten Günther Thummerer (Gesang und Gitarre), Andreas Bösch (Schlagzeug), Georg Draschan (Bass) und Franz Riegler (Gitarre) mit ihrem im vergangenen Herbst veröffentlichten Album „Zap! Boom! Yeah!“ im Gepäck einen furiosen Auftritt hin, bei dem neben neuem Material auch Klassiker aus dem Repertoire der Band zur Aufführung gelangten. Das Publikum war von den druckvollen Deutschrock-Songs begeistert und forderte lautstark mehrere Zugaben ein.