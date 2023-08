„Die Küchenbrigade“ beim Sommerkino in Waidhofen/Ybbs

Zwischen 1. und 29. August 2023 verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs zum bereits 13. Mal in einen Kinosaal unter Sternen, wenn der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich wieder zum Schlosshofkino lädt.

Nach dem Auftakt am Dienstag mit der österreichischen Komödie „Mermaids Don't Cry“ geht es beim Schlosshofkino am Dienstag, 8. August, in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen an der Ybbs mit der französischen Sozialkomödie „Die Küchenbrigade“ weiter.

Foto: Panda Film

Regisseur Louis-Julien Petit rückt darin die ebenso begnadete wie streitbare Köchin Cathy Marie (Audrey Lamy) ins Zentrum. Als Sous-Chefin in einem Sternelokal steht sie kurz davor, sich den Traum vom eigenen Restaurant zu verwirklichen. Doch dann legt sie sich einmal zu viel mit ihrer Chefin an und findet sich plötzlich ohne Job wieder. Mit fast 40 Jahren sieht sie sich gezwungen, den Job einer Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge anzunehmen. Cathy Marie ist in die kulinarische Hölle geraten: Dosenravioli, Mikrowelle und eine eher ahnungslose, allerdings hoch motivierte Küchenbrigade aus Heimbewohnern. Ihr Traum scheint in weite Ferne gerückt. Oder etwa doch nicht?

Foto: Panda Film, stephanie branchu

Nach „Der Glanz der Unsichtbaren“ (2018) hat Regisseur Louis-Julien Petit erneut eine unterhaltsame Sozialkomödie mit Tiefgang geschaffen. In „Die Küchenbrigade“ setzte er sich mit der Integration in Frankreich auseinander, indem er minderjährige Geflüchtete ins Zentrum rückt, die über das Kochen ihren Weg in die Gesellschaft finden. Gelungen ist ihm ein Film voller Menschlichkeit und Zärtlichkeit, der ebenso komisch wie bewegend ist, mit unendlicher Liebe für seine Protagonistinnen und Protagonisten sowie die gute Küche.

Foto: Panda Film, stephanie branchu

Am 22. August geht es dann mit dem österreichischen Spielfilm „Sterne unter der Stadt“ weiter. Regisseur Chris Raiber erzählt darin die bittersüße Liebesgeschichte von Alex (Thomas Prenn) und Caro (Verena Altenberger) als Ode an die Kraft der Imagination. Regisseur Chris Raiber wird bei der Filmvorführung in Waidhofen anwesend sein und dem Publikum für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos entführt der Verein Filmzuckerl am 29. August das Publikum mit dem Spielfilm „L’immensità – Meine fantastische Mutter“ ins Italien der 70er-Jahre, wo Clara (Penélope Cruz) am Rande Roms in einer lieblosen Ehe gefangen ist und dennoch alles daran setzt, die bestmögliche Mutter zu sein.

Damit beim Schlosshofkino auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Auch heuer wieder kann man das Schlosshofkino vom „Schlosswirt-Gastro-Sitzplatz“ aus genießen und so cineastischen und kulinarischen Genuss perfekt miteinander verbinden.

Vorverkaufskarten für das Schlosshofkino gibt es im Weltladen Waidhofen sowie online unter www.ntry.at.

Schlosswirt-Gastro-Sitzplätze kann man beim Schlosswirt unter 07442/53657 reservieren. Wichtig: Ein Kinoticket ist zusätzlich zur Reservierung notwendig. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.