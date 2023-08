Filmische Reise ins Rom der 70er-Jahre im Waidhofner Schlosshof

Zwischen 1. und 29. August 2023 verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs zum bereits 13. Mal in einen Kinosaal unter Sternen, wenn der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich wieder zum Schlosshofkino lädt.

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos entführt der Verein Filmzuckerl am Dienstag, 29. August, das Publikum mit dem Spielfilm „L'immensità – Meine fantastische Mutter“ ins Rom der 70er-Jahre. Dort ist die Familie Borghetti gerade in einen der zahlreichen Wohnkomplexe gezogen, die am Rande der italienischen Hauptstadt erst kürzlich gebaut wurden. Doch auch das schicke neue Apartment mit Aussicht vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass Clara (Penélope Cruz) in einer lieblosen Ehe gefangen ist. Ihr Lebensinhalt liegt in der innigen Beziehung zu ihren drei Kindern und sie setzt alles daran, die bestmögliche Mutter zu sein. Ihrem autoritären Ehemann (Vincenzo Amato) und ihren Freundinnen sind Claras Unbefangenheit und ihre überschwänglichen Fantastereien im Spiel mit den Kindern ein Dorn im Auge.

Dabei verbindet sie besonders mit ihrer ältesten Tochter Adriana (Luana Giuliani) eine sehr innige Beziehung. Die Zwölfjährige beobachtet ganz genau die wechselnden Stimmungen ihrer Mutter, selber fühlt sie sich jedoch von niemandem so richtig wahrgenommen. Nicht einmal ihr Name passt zu ihr. Als Adriana anfängt, sich in der neuen Nachbarschaft unbeirrbar als Junge vorzustellen, wird das fragile äußere Band, das die Familie gerade noch zusammenhält, bis an den Punkt gebracht, an dem es zu zerreißen droht. Während die Kinder auf irgendein Zeichen warten, das ihnen den Weg weist, sei es eine Stimme von oben oder aus einem Song im Fernsehen, verändert sich alles um sie herum und in ihnen.

In „L'immensità – Meine fantastische Mutter“, seinem bisher persönlichsten Film, zeichnet der gefeierte italienische Regisseur und Drehbuchautor Emanuele Crialese („Lampedusa“) das ergreifende Porträt einer Familie im Umbruch. Angelehnt an seine eigene Kindheit, lässt Crialese Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz als liebende Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs glänzen. In magischen Bildern und mit seinem mitreißenden Soundtrack nimmt „L'immensità“ das Publikum mit auf eine berührende Reise ins Italien der schillernden 1970er-Jahre und schafft so eine poetische Liebeserklärung an alle, die sich danach sehnen, aus der Konformität auszubrechen.

Damit beim Schlosshofkino auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Auch heuer wieder kann man das Schlosshofkino vom „Schlosswirt-Gastro-Sitzplatz“ aus genießen und so cineastischen und kulinarischen Genuss perfekt miteinander verbinden.

Vorverkaufskarten für das Schlosshofkino gibt es im Weltladen Waidhofen/Ybbs, Unterer Stadtplatz 37, 3340 Waidhofen/Ybbs sowie online unter www.ntry.at.

Schlosswirt-Gastro-Sitzplätze kann man beim Schlosswirt unter 07442/53657 reservieren. Wichtig: Ein Kinoticket ist zusätzlich zur Reservierung notwendig! Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.