Am Dienstag, 17. August , 21 Uhr, geht es im Schlosshof in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen mit „Die perfekte Kandidatin“ nach Saudi-Arabien, wo die Ärztin Maryam, wütend über die herrschenden Zustände und die Res triktionen, die Frauen dort täglich erfahren, für das Amt einer Stadträtin kandidiert und damit auf einigen Widerstand in der Männerwelt stößt. Vorverkaufskarten sind im Weltladen Waidhofen und online über www.ntry.at erhältlich.