Großes Kino im Kristallsaal in Waidhofen an der Ybbs

Am Dienstag ging die vierte und letzte Vorführung des diesjährigen Schlosshofkinos des Vereins Filmzuckerl in Waidhofen an der Ybbs über die Bühne. Aufgrund des Wetters musste das Sommerkino vom Schlosshof in den Kristallsaal verlegt werden. Nichtsdestotrotz fanden sich 140 Besucherinnen und Besucher ein.

Gezeigt wurde der italienische Film „L’immensità – Meine fantastische Mutter“, der von einer Familie in den 70er-Jahren handelt. Penélope Cruz spielt die „fantastische Mutter“ Clara, die versucht, die Familie trotz verschiedenster Probleme zusammenzuhalten. Einerseits befindet sich Clara in einer unglücklichen Ehe, andererseits kämpft ihre Tochter mit der Geschlechteridentifizierung und daraus resultierenden Schwierigkeiten.