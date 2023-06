Sommerkino-Auftakt in Waidhofen an der Ybbs mit Stefanie Reinsperger

Auch diesen Sommer verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs wieder in einen Kinosaal unter Sternen. Zum bereits 13. Mal lädt der Verein Filmzuckerl zwischen 1. und 29. August in Kooperation mit der Stadt Waidhofen an der Ybbs im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes Niederösterreich zum Schlosshofkino. Dabei geht es an vier Dienstagabenden im August einmal mehr auf eine abwechslungsreiche cineastische Reise. Diese führt heuer von Österreich über Frankreich bis nach Italien.

Am 1. August wird das Schlosshofkino mit "Mermaids don't cry" eröffnet. Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger und Regisseurin Franziska Pflaum kommen dazu nach Waidhofen. Foto: Filmladen

Los geht es am 1. August mit der österreichischen Komödie „Mermaids Don't Cry“ von Franziska Pflaum. Schauspielerin Stefanie Reinsperger verkörpert darin Supermarktkassiererin Annika. Wenn sie in ihrer Meerjungfrauenflosse abtaucht, wird aus dem Hallenbad ein fantastischer Ozean. Im Wasser kann sie die Sorgen des Alltags hinter sich lassen, hier fühlt sie sich frei. Annika träumt von der perfekten Luxus-Meerjungfrauenflosse, die ihr Leben verändern soll. Nur leider ist das Plastikteil nicht nur sehr teuer, sondern das mit dem Leben-Verändern auch ziemlich kompliziert. Regisseurin Franziska Pflaum und Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger werden bei der Eröffnung des Schlosshofkinos in Waidhofen anwesend sein und dem Publikum nach der Vorführung für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.

In Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen wird am 8. August die "Küchenbrigade" gezeigt. Foto: Panda Film

Weiter geht es am 8. August, wenn in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen der französische Spielfilm „Die Küchenbrigade“ gezeigt wird. Regisseur Louis-Julien Petit rückt darin die ebenso begnadete wie streitbare Köchin Cathy Marie (Audrey Lamy) ins Zentrum. Als Sous-Chefin in einem Sternelokal steht sie kurz davor, den Traum vom eigenen Restaurants zu verwirklichen. Doch dann legt sie sich einmal zu viel mit ihrer Chefin an und findet sich plötzlich ohne Job wieder. Mit fast 40 Jahren sieht sie sich gezwungen, den Job einer Kantinenköchin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge anzunehmen. Cathy Marie ist in die kulinarische Hölle geraten: Dosenravioli, Mikrowelle und eine eher ahnungslose, allerdings hochmotivierte Küchenbrigade aus Heimbewohnern. Ihr Traum scheint in weite Ferne gerückt. Oder etwa doch nicht?

Verena Altenberger und Thomas Prenn lernen sich in "Sterne unter der Stadt" am 22. August im Schlosshof von Schloss Rothschild kennen und lieben. Regisseur Chris Raiber ist in Waidhofen zu Gast. Foto: Filmladen

Am 22. August geht es dann mit dem österreichischen Spielfilm „Sterne unter der Stadt“ weiter. Regisseur Chris Raiber erzählt darin von Alex (Thomas Prenn), der an seinem zehnten Geburtstag beschließt, sich niemals zu verlieben. Als er Jahre später zum ersten Mal Caro (Verena Altenberger) begegnet stürzt ihn seine Entscheidung in eine bittersüße Welt, in der er viermal erschossen wird und einmal den Winter in den Sommer holt. Regisseur Chris Raiber wird bei der Filmvorführung in Waidhofen anwesend sein und dem Publikum für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.

Penélope Cruz ist am 29. August in „L'immensità – Meine fabelhafte Mutter“ zu sehen. Foto: Filmladen

Zum Abschluss des diesjährigen Schlosshofkinos entführt der Verein Filmzuckerl am 29. August das Publikum mit dem Spielfilm „L'immensità – Meine fabelhafte Mutter“ ins Italien der 70er-Jahre, wo die Familie Borghetti gerade in einen der zahlreichen Wohnkomplexe gezogen ist, die am Rande Roms erst kürzlich gebaut wurden. Doch auch das schicke neue Apartment vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass Clara (Penélope Cruz) in einer lieblosen Ehe gefangen ist. Ihr Lebensinhalt liegt in der innigen Beziehung zu ihren drei Kindern und sie setzt alles daran, die bestmögliche Mutter zu sein.

Cineastischer und kulinarischer Genuss

Damit beim Schlosshofkino auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert. Auch heuer wieder kann man das Schlosshofkino auch vom „Schlosswirt-Gastro-Sitzplatz“ aus genießen und so cineastischen und kulinarischen Genuss perfekt miteinander verbinden.

Foto: Christa Hochpöchler

Vorverkaufskarten für das Schlosshofkino werden in Kürze im Weltladen Waidhofen/Ybbs, Unterer Stadtplatz 37, 3340 Waidhofen/Ybbs sowie online unter www.ntry.at erhältlich sein. Schlosswirt-Gastro-Sitzplätze kann man beim Schlosswirt unter 07442/53657 reservieren. Wichtig: Ein Kinoticket ist zusätzlich zur Reservierung notwendig! Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Kristallsaal von Schloss Rothschild statt.