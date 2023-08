Sommerkinoauftakt mit Stefanie Reinsperger in Waidhofen an der Ybbs

Bereits ein Fixpunkt im sommerlichen Kulturprogramm der Stadt Waidhofen an der Ybbs ist das Schlosshofkino, zu dem der Verein „Filmzuckerl“ heuer zum mittlerweile 13. Mal lädt. Der Auftakt erfolgte am Dienstag zwar wetterbedingt im Kristallsaal von Schloss Rothschild, trotzdem konnte Vereinsobmann Andreas Kössl rund 200 Filmbegeisterte begrüßen.

Die Besucherinnen und Besucher tauchten im Kristallsaal mit „Mermaids Don´t Cry“ in die wunderbare Welt des Ozeans ab. Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Zur Aufführung gelangte die österreichische Komödie „Mermaids Don't Cry“. Der Film erzählt von Supermarktkassiererin Annika, die ein sorgenvolles und chaotisches Leben im Gemeindebau führt. Ihr Vater ist ebenso ungefragt in ihre kleine Wohnung eingezogen wie ihr obdachloser „One-Night-Stand“. Ihre beste Freundin bringt ihre Kinder bei Annika unter und betrügt sie obendrein noch mit ihrem Liebhaber. Und im Supermarkt sucht ihre schrullige Chefin Kündigungspotenzial, weil eingespart werden muss. Wenn Annika jedoch mit ihrer Meerjungfrauenflosse im Hallenbad abtaucht, fühlt sie sich frei wie in einem bunten Ozean. Deshalb träumt sie von einer perfekten, leider sehr teuren Flosse, die ihr Leben verändern soll. Doch als sie das Geld endlich gespart hat, bedienen sich ihre Mitbewohner.

Plädoyer für Respekt und Verständnis

„Mermaids Don´t Cry“ ist das gelungene Spielfilmdebüt der Wiener Regisseurin Franziska Pflaum. Die vielen bunten Charaktere sind Garant für humorvolle Szenen, gleichzeitig ist der Film ein Plädoyer für Respekt und Verständnis.

Regisseurin Franziska Pflaum und Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger waren am Dienstag beim Schlosshofkino-Auftakt vor Ort. Im Gespräch mit Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl erzählten sie im Anschluss an die Vorführung von den Arbeiten am Film.

Vereinsobmann Andreas Kössl im Filmgespräch mit Regisseurin Franziska Pflaum und Hauptdarstellerin Stefanie Reinsperger (von links). Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

„Ich bin mit Arielle aufgewachsen“, berichtete die Hauptdarstellerin, die zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten Tauchunterricht genommen hatte. „Das Mermaiding machte durchaus Spaß. Weniger lustig war jedoch die Beflossung. Es waren drei Personen und jede Menge Vaseline notwendig, um mir da hinein zu helfen. Die Hitze im Gemeindebau und das Gefangensein in der Flosse waren ein emotionaler Stress.“

Das Casting für den Debütfilm von Franziska Pflaum fiel in die Corona-Zeit. Daher sei es nicht so einfach gewesen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, vor allem die Kinder, einzuladen. „Als endlich das Team feststand, verbrachten wir einen Tag im Prater, um uns kennenzulernen“, berichtete die Regisseurin. „Wir hatten so viel Spaß zusammen, wir fühlten die gleiche Grundschwingung. Das war auch die Voraussetzung für die vielen Szenen, die improvisiert wurden.“

Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren von der Filmvorführung begeistert und spendeten Applaus. Publikumsliebling Stefanie Reinsperger gab danach noch bereitwillig Autogramme und plauderte mit ihren Fans.

Eva Schneckenleitner, Armine Spanring und Johanna Sandhofer (von links) holten sich nach der Vorführung Autogramme von Stefanie Reinsperger (2. von rechts). Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Am kommenden Dienstag geht es beim Schlosshofkino um 21 Uhr in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen und der französischen Tragikomödie „Die Küchenbrigade“ weiter.