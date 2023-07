Rock und Pop im Schlosshof Waidhofen

Am Montag, 14. August, lädt Schlosswirt Andreas Plappert ab 19 Uhr zu einem speziellen Konzertabend, der verschiedene Generationen und Musikstile verbinden soll, in den Schlosshof. Mit Starpilots und Splitternackt treffen zwei altbekannte Bands, die bereits in den Neunzigerjahren in Waidhofen, aber auch überregional sehr aktiv waren, auf eine neue, junge Band mit Ybbsitzer Wurzeln namens Das Neue Wohnzimmer.

Eröffnet wird der Abend von Das Neue Wohnzimmer, deren Repertoire von typischem Pop-Punk der Zweitausenderjahre wie Fountains of Wayne über Old-School-Hits wie „Should I Stay or Should I Go“ von The Clash bis hin zu aktuellen Pop- und Indiesounds reicht. Das zweite Set des Abends wird von Starpilots bestritten. Die Band mit Indie- und Post-Punk-Wurzeln wurde 1993 als Scapegoat gegründet, später als Scapegoat Delu:xxe und schließlich als Starpilots weitergeführt. 2021 erschien der aktuelle Tonträger „We are so busy doing things“. Zum Abschluss gibt es dann die wiedervereinigten Splitternackt zu hören. Letzten September veröffentlichte die Band 28 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Schaffensperiode in den Neunzigerjahren das neue Album „Zap! Boom! Yeah!“, das Ende des Jahres auch im Weyrer Bertholdsaal live vorgestellt wurde. Nun kommt Waidhofen in den Genuss!