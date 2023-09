Schmiedebaum wird in Ybbsitz aufgestellt

Im Rahmen des Festakts „100 Jahre Niederösterreich“ im Juni 2022 prägten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der elf Festgemeinden die Aufschrift „100 Jahre NÖ“ auf geschmiedete Blätter, welche anschließend auf dem Schmiedebaum angebracht wurden. Im Rahmen des Kunstfachs Schmieden der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal wurde unter der Leitung von Nikolaus Frühwirth im Schuljahr 2022/23 dieses Sitzmöbel errichtet. Dieser „Schmiedebaum“, als Zeichen, das Musik und Kunst verbindet und Identität stiftet, soll in den kommenden Jahren durch die elf Festgemeinden wandern und als Kunstobjekt und Sitzmöbel den öffentlichen Raum der Gemeinden bereichern.

Foto: Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal

Zu den elf Festgemeinden gehören: Allhartsberg, Biberbach, Ertl, Hollenstein an der Ybbs, Kematen an der Ybbs, Opponitz, Seitenstetten, Sonntagberg, St. Georgen am Reith, Waidhofen an der Ybbs und Ybbsitz. Die Marktgemeinde Ybbsitz macht den Anfang und lädt am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr zur Aufstellung des Schmiedebaums am Marktplatz in Ybbsitz herzlich ein. Unter der Leitung von Bürgermeister Gerhard Lueger und Direktor der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal, Christian Blahous, wird dieses Kunstwerk und Sitzmöbel seiner Bestimmung übergeben. Musikalisch wird die Schmiedebaum-Aufstellung von einem Ensemble des Musikvereins Ybbsitz umrahmt und anschließend wird zum Umtrunk geladen.

„Jetzt ist es so weit, der Schmiedebaum soll sinnstiftend die Gemeinschaft der 11 Festgemeinden auch noch nach dem Fest „100 Jahre Niederösterreich“ zum Wohle der Bevölkerung repräsentieren und zum Verweilen einladen. Nehmen sie Platz und fühlen sie sich wohl!“, freut sich Direktor Christian Blahous.