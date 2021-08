Am Freitag wurde unter reger Beteiligung der Bevölkerung und in Begleitung des Musikvereins ein Epitaph, ein symbolisches Grabdenkmal, für den in Ybbsitz gestorbenen und gerne als Schmiedepapst titulierten Professor Alfred Habermann eröffnet.

Anlässlich der zehnten Wiederkehr seines Todestages im Jahr 2018 hatte die Schmiedegemeinschaft im Rahmen des Ferraculum-Festes europaweit einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich schließlich 53 Schmiede beteiligten. Aufgabe war es gewesen, einen Eisenquader im Format 130 mal 60 mal 30 Millimeter als Ausgangsmaterial kreativ zu gestalten. Im Rahmen des Symposions „Schule – Wirken – Prägung“ hatten die Schmiede ihre Arbeiten eingereicht, die damals in den Besitz des Schmiedezentrums übergegangen waren. Figurale, florale, symbolische und künstlerische Werke waren entstanden, die sich in Bezug auf Habermanns Werk definierten.

Die Schmiede hatten so eine Möglichkeit gefunden, das ganz individuelle Gedenken von Habermanns Verehrern, ehemaligen Schülern und einstigen Wegbegleitern wirkungsvoll zu einer Gemeinschaftsarbeit zu verbinden und nachhaltig zu verankern.

Mit finanzieller Unterstützung der Familie Irene und Rudolf Welser ist im Frühjahr ein architektonischer Rahmen für die Schmiedewerke geschaffen worden, der nun, mit den 53 Arbeiten bestückt, seiner Bestimmung übergeben wurde.

Irene Welser betonte in ihrer Laudatio die herausragende Einzigartigkeit des Themas Schmieden in Ybbsitz und unterstrich damit das Alleinstellungsmerkmal der Schmiedegemeinde nicht nur unter den Kommunen Österreichs, sondern insbesondere auch im Ring der europäischen Schmiedestädte. In ihrer akademischen Expertise hob sie die Wirkung der Schmiede als kulturelle Impuls- und architektonische Ideengeber hervor.