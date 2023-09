Musikalischer Wandertag mit Marc Pircher und „Die jungen Waldensteiner

Die jungen Waldensteiner – die Waldviertler Brüder Peter und Georg Lebinger – spielen am kommenden Samstag gemeinsam mit Marc Pircher beim „Musikalischen Wandertag“ in Ybbsitz auf. Am Bild: die drei Musiker auf der Bühne des Sommer Open Airs von „Wenn die Musi spielt“ in Bad Kleinkirchheim.

Foto: privat