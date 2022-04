Schleife wird Attraktion bei Ferraculum

Werbung

Rechtzeitig bis zum Schmiedetreffen Ferraculum von 17. bis 19. Juni wird die baufällige Schleife an der Schmiedemeile generalsaniert.

Das beschloss die Gemeinde und wird dabei in der Planung und Umsetzung vom Verein Schmiedezentrum unterstützt. Das Material für das da rin eingebaute mittelschlächtige Spulenwasserrad sowie das Zuschneiden und Kanten des Wasserrads übernahm die Ybbsitzer Firma Edelsegger Metals GmbH. Die Marktgemeinde wird nun unter Mithilfe des Vereins Schmiedezentrum die Umsetzung aller weiteren Arbeiten in Angriff nehmen.

Bei der Übergabe am Freitag, 8. April, sagte Geschäftsführer Paul Edelsegger: „Trotz unglaublicher technischer Entwicklungen und Veränderungen in den letzten Jahrzehnten ist es unserem Unternehmen wichtig, den Bezug zu unseren Vorfahren und zur Geschichte unserer Heimat als erfolgreicher Eisengewerbe- und Industriestandort zu zeigen.“

Schauschleifen wurden vor 22 Jahren errichtet

Die Schauschleife am Nothbach unweit der Erlebnisbrücke war im Jahr 2000 errichtet und beim Ferraculumfest desselben Jahres feierlich eröffnet worden. Die Initiative dafür war damals von Bertl Sonnleitner ausgegangen. Über Jahrhunderte waren an den Standort bis zu 13 Schleifen aktiv. Das Schleifen der Werkzeuge, die in den Schmieden in Ybbsitz gefertigt wurden, war deren Aufgabe. Die Schleife soll beim Ferraculum (17.–19. Juni) eröffnet werden. Über einen Mechanismus können Gäste eine Falle im Wasserzulauf betätigen und so das Wasser zum Wasserrad leiten und es in Gang setzen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.