Für „Der Kleine Salon“ steht der italienische Name „Il Salottino“, und dieser ist Programm bei der Inszenierung von Arthur Schnitzlers „Reigen“, der am 8. September im Rothschildschloss Premiere feiern will. „Wir wollen Theater machen, so intim wie für eine Vorstellung im privaten Salon“, sagt die Intendantin des Theatervereins, Uschi Nocchieri. Bekannt ist die Wahl-Waidhofnerin dem heimischen Publikum als Regisseurin mehrerer Volksbühne-Stücke.

Und im Fundus der Volksbühne bedient sie sich auch bei diesem Frühherbst-Schauspiel. Denn mit Karin Komatz und Otmar Pils tragen zwei Volksbühne-Mimen die Handlung von Schnitzlers Werk, das vor 100 Jahren als handfester Skandal Bühnenpremiere gefeiert hat. Es geht um Verführung und das Verlangen nach Liebe, schließlich aber genauso um Macht in der Beziehung, Sehnsucht und Enttäuschung.

Schnitzler zeichnete in dem Drama ein Bild von der Moral in der Welt des Fin de siècle. Dass der Zugang – es wird ja auch, genötigt und vergewaltigt – heute ein völlig anderer ist, dessen sind sich Schauspieler und Regisseurin bewusst. „Die beiden kommen einander natürlich körperlich sehr nah, und es geht viel um Zulassen und Spüren“, sagt Nocchieri.

Vollblutschauspieler sind sie beide. Denn auf die Frage, wie lange sie gezögert hätten, um zuzusagen, als Nocchieri ihnen die Rollen angeboten hat, kommt von beiden ein spontanes: „keinen Moment!“

Die Musik dazu hat Karl Schaupp in Form von 21 Passagen geschrieben, die er am Piano mit Christian Blahous – Geige und Dudelsack – als Zäsuren spielen wird.

Ziel der Inszenierung? Nocchieri: „Dass die Leute berührt aus dem Theater gehen.“ Man darf gespannt sein.