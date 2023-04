Feierliche Taufbandübergabe in der Pfarre Windhag

Zu einer feierlichen Tradition hat sich die Taufbänderübergabe am Freitag nach Ostern in der Pfarre Windhag entwickelt. Jedes Kind, das in der Pfarre Windhag getauft wird, erhält ein von den Windhager kfb-Frauen gesticktes Taufband mit dem Taufnamen und dem Taufdatum. Auch heuer lud die Pfarre die Täuflinge und ihre Eltern wieder zur Taufbänderübergabe.

Lisa und Florian Langwieser mit Alma, Regina Loibl mit Fabian, Regina Wegscheider mit Marlene, Gudrun Helm mit Romi (1. Reihe, von links), Sandra Leichtfried mit Laura Sophie und Raphael, Stefan Loibl, Martin und Martha Raab mit Christina, Alexander Schilling, Anita Kuttner mit Annalena (2. Reihe, von links), Julia und Stefan Schatz mit Matthias, Angelika Wagner mit Helga, Siegfried Hintsteiner, Marlene Offenberger mit Matilda (3. Reihe, von links). Foto: Franz Wagner

In einer netten Feierstunde überreichte Pater Franz Hörmann die Taufscheine und die Stickerinnen überreichten die Taufbänder. Der Nachmittag fand im Pfarrheim bei leckeren Mehlspeisen und Kaffee seinen gemütlichen Ausklang. Ein großes Danke ging an Organisatorin Gerti Schatz sowie an die fleißigen Stickerinnen für das Fertigen der Taufbänder als Erinnerung an die Taufe.

Pater Franz Hörmann (6. von links) mit den fleißigen Taufbandstickerinnen: Maria Aigner, Monika Ofenberger, Elisabeth Wagner, Monika Maderthaner, Gerti Schatz, Pater Franz Hörmann, Hermine Aigner, Isabella Huber mit Marlies und Erika Schwarenthorer (von links). Foto: Franz Wagner

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.