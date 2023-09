Kinderkrankheiten beim neuen Waidhofner Parksystem wurden ausgemerzt

Die Schranken auf den Waidhofner Parkflächen sind Geschichte. Mit 11. August ging am Parkdeck Schlosscenter, am Pfarrgartenparkplatz (Parkplatz Zentrum), am Kinoparkplatz und am Lokalbahnhof (Parkplatz Naturpark), der seitdem auch kostenpflichtig ist, ein schrankenloses Parksystem der Firma Peter Park in Betrieb. Dieses funktioniert so, dass das Kennzeichen des Fahrzeugs bei der Einfahrt auf den Parkplatz automatisch erfasst und der Parkvorgang ausgelöst wird. Die Bezahlung erfolgt dann vor der Ausfahrt am Parkautomaten nach Eingabe des Kennzeichens mittels Bargeld, Karte oder EasyPark-App. Bei der Ausfahrt erinnert noch eine Tafel daran, auf das Bezahlen der Parkgebühr nicht zu vergessen. Andernfalls droht eine Strafe von 80 Euro.

Bei der Ausfahrt erinnert eine Tafel daran, nicht auf das Bezahlen der Parkgebühr zu vergessen. Foto: Kössl

Der kostenpflichtige Parkzeitraum beginnt erst nach 15 Minuten. Findet man keinen Parkplatz und verlässt innerhalb dieser Zeit den Parkplatz wieder, muss man auch nicht extra aussteigen und die Nummer beim Parkautomaten eingeben. Das wird vom System erkannt.

Wie die NÖN berichtete, machte das neue Parksystem anfangs Probleme. So berichteten Pkw-Lenkerinnen und -Lenker, dass das Bezahlen mittels Karte oder App nicht möglich gewesen sei, bzw. wurden Fahrzeuglenker beim Bezahlvorgang am Parkautomaten aufgefordert, selbst ihre Parkdauer einzugeben. Bürgermeister Werner Krammer sprach von „Kinderkrankheiten“ und einer Übergangsfrist, in welcher diese ausgemerzt würden und nicht gestraft werde.

Die Gebührenpflicht sei mittlerweile wieder in Kraft, die Probleme seien behoben, heißt es auf Anfrage aus dem Magistrat. Ein Bruchteil der Kennzeichen könne jedoch aus diversen Gründen nicht erfasst werden. In dem Fall frage das System bei der Eingabe nach der tatsächlichen Parkdauer. Das werde auch so bleiben.

Ein weiteres Manko bleibt ebenfalls. Wie die NÖN berichtete, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Innenstadt die Möglichkeit, um 150 Euro ein vergünstigtes Jahresticket zu erwerben. Eine Dauerparkberechtigung gilt jedoch nur für ein Kennzeichen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von außerhalb können also nicht mit unterschiedlichen Fahrzeugen zum Arbeitsort fahren, ohne dafür extra bezahlen zu müssen.

„Die Umstellung auf das schrankenlose Parksystem ist ein weiterer Schritt, um den Parkprozess für die Waidhofnerinnen und Waidhofner sowie für unsere Besucherinnen und Besucher komfortabler und zeitgemäßer zu gestalten“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Die Vorteile des digitalen Systems liegen für den Stadtchef auf der Hand: Es seien keine Tickets mehr nötig, die verloren gehen können oder zusätzlichen Müll verursachen. Zudem führe die erleichterte Wartung des Systems zu einer effizienteren und reibungsloseren Parkplatzverwaltung.