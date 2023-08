Nahringbauer: „Wir haben ausreichend Personal“

Dass das kommende Schuljahr herausfordernd sein wird, bestätigt der Leiter der Außenstelle der NÖ Bildungsdirektion, Dietmar Nahringbauer, der für das Mostviertel zuständig ist. Definitive Zahlenangaben gibt die Bildungsdirektion vorerst nicht bekannt, da täglich Änderungen auftreten und man erst valide Schlussdaten bekannt geben möchte. „Tatsache ist, dass wir alles abdecken können und nach derzeitigem Stand auch alle offenen Planstellen besetzen können und damit den Unterricht bis in die unverbindlichen Übungen und Freigegenstände garantieren können“, sagt Nahringbauer.

Die Nachbesetzungen von Ausfällen, seien sie verursacht durch Karenzierungen, Schwangerschaften, Teilzeitwünsche oder Pensionierungen, halten sich laut Nahringbauer im erwartbaren Bereich. Auch Quereinsteiger wird es vor allem im Bereich der Sekundarstufe 2, das sind die Oberstufen in den AHS und in den berufsbildenden Schulen, geben. Diese Quereinsteiger werden nach kommissioneller Zertifizierung unterrichten und dabei auch ihre berufliche Erfahrung einbringen.

Ein weiterer Bereich, in dem man nach neuen Lehrkräften fischt, ist der Bereich der Lehramtsstudenten. „Ob Kräfte, die den Bachelor bereits absolviert haben und an der Masterarbeit schreiben, oder Studenten, die das Studium für den Arbeitseinsatz in Schulen um ein oder zwei Semester verlängern, viele von ihnen haben eine befristete Anstellung angenommen“, berichtet Nahringbauer.

Mehr neue Lehrkräfte als Pensionierungen

Verstärkt sollen auch Fachkräfte aus speziellen Fachbereichen, etwa für Instrumentalmusik in Schulen mit Musikschwerpunkt oder Fachkräfte aus der Wirtschaft für die Fachbereiche an den Polytechnischen Schulen, eingesetzt werden. Dass viele dieser Quereinsteiger und Studenten nur Teilzeit arbeiten können oder wollen, ist der Grund, warum ab Herbst mehr Lehrkräfte eingestellt werden als durch Pensionierungen ausfallen. „Das Interesse an Aspiranten ist groß“, versichert Nahringbauer.

Rosen streut der Leiter der Bildungsregion Mostviertel schon jetzt den Schulleitungen. Die Direktorinnen und Direktoren hätten das neue Schuljahr lückenlos gut vorbereitet. „Vier Dinge stehen fest: Wir sind auf das Schuljahr gut vorbereitet. Wir haben ausreichend Personal. Wir können die Qualität mit Sicherheit halten und der Schulstart wird in gut geordneten Bahnen anlaufen können“, sagt Nahringbauer. „Auch wenn in der letzten Ferienwoche dort und da noch mit Nachjustierungen auf Änderungen regiert werden muss, so freuen wir uns auf einen geregelten Schulstart, bei dem alles in Bahnen verlaufen wird. Ich wünsche Schülern, Eltern und Lehrpersonen jedenfalls viel Freude an den neuen Herausforderungen.“