Waidhofens Höhere Schulen sind gut vorbereitet

Harald Rebhandl, Direktor der HTL Waidhofen, will wie schon im vorigen Schuljahr das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Schulalltag einbauen. Voriges Jahr gewann die HTL mit der Idee, aus Kunststoffabfällen 3D-Filament zu erzeugen, einen mit 50.000 Euro dotierten Preis der Wirtschaftskammer. Heuer möchte man diese Idee umsetzen: Die Maschine soll noch vor Jahresende geliefert werden. 3D-Filament ist das Grundmaterial für die zwölf 3D-Drucker der Schule und dies können die Schüler dann selbst wiederaufbereiten. Dazu wurde in den Ferien eine eigene Kunststoffabteilung geschaffen. Ebenfalls neu ist eine Dreherei.

Die Schülerinnen und Schüler der HTL haben übrigens auch in den Ferien die Möglichkeit, die Werkräume der Schule, wie den Maker Space, zu benutzen. Dort können verantwortungsbewusste Jugendliche beispielsweise mit 3D-Druckern, Lötstationen, kleinen CO₂-Lasern oder Modellfräsen arbeiten. Ein digitales Schließsystem macht dies möglich.

„Lehrermangel ist in der HTL aktuell kein Problem“, erklärt Rebhandl. Im Führungsteam gibt es durch eine Pensionierung eine Veränderung, nämlich einen neuen Vorstand der Abteilung Wirtschaftsingenieurwesen.

Unterricht am TZW bereits gestartet

Die Direktorin der HAK Waidhofen, Erna Sölkner, spricht von höchstqualifizierten Nachbesetzungen an ihrer Schule. Man warte bereits voller Energie auf den Schulstart, während im Trainingszentrum für Skispitzensport (TZW) im selben Haus der Unterricht bereits mit 21. August begonnen hat. Man habe heuer erstmals eine Woche früher gestartet, um Lehrplan, Training und Rennphase noch besser aufeinander abstimmen zu können, sagt die Direktorin.

Die 1AK-Klasse der HAK organisierte bei einem der Future Days einen Flohmarkt. Foto: HAK, HAK WY

Sölkner setzt bei der „HAK der zukunftsfähigen Wirtschaft“ neben Ökonomie besonders auf die Abstimmung mit Umwelt- und sozialen Themen. Sehr gute Erfahrungen habe man bereits im vorigen Schuljahr mit den „Future Days“ gemacht und auch bei der Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen, berichtet sie. Dabei findet kein Unterricht im herkömmlichen Sinn statt. Themen werden bei Feldrecherchen bzw. Treffen mit Expertinnen und Experten aus der Praxis oder auch bei Strategie- und Planspielen erarbeitet. „Es gibt sehr positive Rückmeldungen von Schülerinnen, Schülern und Eltern“, zeigt sich Sölkner erfreut. Einzigartig in Niederösterreich sei auch das qualifizierte Praktikum, bei dem die Tätigkeiten der Jugendlichen in Steuerkanzleien auf das Unterrichtsgeschehen abgestimmt sind. Dies sei sowohl für die Lernenden als auch für die Kanzleien ein sehr interessantes Konzept.

Schwerpunkt auf Medien und psychische Gesundheit

Im BRG Waidhofen wurde die Ferienzeit genutzt, um die WCs zu erneuern. Ein Bereich ist gerade in Fertigstellung, der andere wird in den ersten Schulwochen komplettiert. Direktor Christian Sitz freut sich über zwei neue Kolleginnen, denn man könne zwar alle Fächer abdecken, bei Karenzierungen oder Ausfällen könnten Nachbesetzungen aber vor allem in Fächern wie Bewegung und Sport für Mädchen, Chemie, Musik, Zeichnen und Werken schwierig sein.

In den Bereichen Medien und psychische Gesundheit wird es besondere Schwerpunkte am BRG geben. Beispielsweise sind ein zweitägiges Mental-Health-Programm sowie Workshops für jeden Jahrgang geplant. Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur wegen des neuen Lehrplans ein Schwerpunkt an der Schule. „Dies ist ein Thema, das den Jugendlichen am Herzen liegt, und man muss dieses Thema im Generellen umsetzen“, sagt Sitz. „Wir haben sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen, die dabei fächerübergreifend zusammenarbeiten.“