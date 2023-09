700 Kinder bei Sommerschule im Mostviertel

Bereits zum vierten Mal fand heuer die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen statt. Sie war als Maßnahme zum Ausgleich von Lerndefiziten durch Corona-Lockdowns im Jahr 2020 erstmalig durchgeführt worden.

„In unserer Bildungsregion wurden rund 700 Schülerinnen und Schüler in den vergangenen beiden Wochen von 92 Lehrkräften und 31 Studierenden an 21 Sommerschulstandorten unterrichtet“, sagt Bildungsmanagerin Christine Schmutz. Sowohl in den Volksschulen als auch in den Mittelschulen wurden die Schülerinnen und Schüler in den Schularbeitenfächern Deutsch, Mathematik und Englisch gefördert.

„Aber Sommerschule ist mehr als nur pauken“, sagt Schmutz. Gemeinschaft, Bewegung, Kreativität, Humor und vieles mehr stehen im Fokus des Angebots, wie am Sommerschulstandort in St. Peter/Au zu erfahren ist. „Wir sind nun bestens auf den Schulstart vorbereitet“, meinte eine Schülerin in St. Peter spontan.