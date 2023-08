Mehr Anmeldungen in den Ybbstaler Fachschulen

Nach 24 Jahren an der Spitze geht der Direktor der LFS Hohenlehen, Leo Klaffner, in den Ruhestand. Gerade rechtzeitig vor Schulbeginn gab es vergangenen Montag die offizielle Ernennung von Maria Ottenschläger zur Nachfolgerin. Mit dem Schulbetrieb ist sie bestens vertraut, da sie seit 2012 in Hohenlehen unterrichtet und auch weiterhin Tierhaltung lehren wird.

„Ich freue mich auf die Herausforderung, mit meinem Team Probleme in der Landwirtschaft anzugehen. Wir werden uns mit Trockenheit und Klimawandel beschäftigen müssen. Und zwar möchte ich das gemeinsam mit den Jugendlichen tun, denn die haben oft sehr gute Ideen“, sagt sie.

Für Ottenschläger ist die Schule dank Klaffner in Topzustand. Die letzte Sanierung betraf im Frühjahr den Stall der Garnbergalm, wo der Weidebetrieb stattfindet. Die nächsten Projekte sind der Rinderstall und die Trinkwasserversorgung, die auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Klaffner freut sich über die steigenden Schülerzahlen, auch wenn man im Internat von den Plätzen her am Limit sei, schildert er.

Andreas Geiger ist Direktor der FSB Gleiß. Foto: privat

Andreas Geiger, Direktor der FSB Gleiß, freut sich, dass eine der größten Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre im Sommer realisiert werden konnte. Das komplette Dach der Fachschule wurde erneuert. Man habe auch ausreichend Lehrerinnen und Lehrer. In einzelnen Fächern wie „Kreatives Gestalten“ sei es aufgrund der kleinen Schule und der damit verbundenen Teilzeitanstellung nicht so einfach, die Stelle zu besetzen, aber man habe auch hier eine Lösung gefunden. Sehr zufrieden ist Geiger mit der neuen Heimhelferinnen- und Heimhelfer-Ausbildung, die es seit vorigem Jahr gibt.

Die Direktorin der LFS Unterleiten, Gertrude Grünsteidl, freut sich über die steigende Anzahl an Absolventinnen. Foto: privat

Auch in der LFS Unterleiten kommt der neueste Schwerpunkt „Tourismus“ gut an. Direktorin Gertrude Grünsteidl freut sich über höhere Schülerinnenzahlen und Verbleiberaten. Viele schließen nicht nur die Facharbeiterinnen- und Facharbeiterausbildung für Betriebs- und Haushaltsmanagement ab, sondern machen beim Schwerpunkt Tourismus den Lehrabschluss. Beim Schwerpunkt Eco Design gibt es mittlerweile nach erfolgreichem Abschluss die Möglichkeit, mit Aufbaulehrgängen an den Fachhochschulen in Wieselburg oder St. Pölten im Bereich Eco Design zu studieren.

Gemeinschaft ist in der LFS Unterleiten übrigens ein wichtiges Thema. Die meisten entscheiden sich für das Internat, auch wenn sie in der Nähe wohnen. Im kommenden Schuljahr werden wieder diverse Schulprojekte und Veranstaltungen geplant. Ab November wird es übrigens auch wieder eine Abendschule geben, bei der man Meisterin oder Meister für Betriebs- und Haushaltsmanagement werden kann. Für Interessentinnen und Interessenten gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden.