Mehrere neue Direktoren im Ybbstal

In der Mittelschule Ybbsitz findet in den letzten beiden Ferienwochen wieder die Sommerschule statt, bei der Jugendliche aus Ybbsitz und auch aus Waidhofen den Unterrichtsstoff des Vorjahrs freiwillig vertiefen können. Aufgrund der Pensionierung von Elisabeth Schasching gibt es mit Petra Stattmann eine neue Direktorin. „Wir starten gut vorbereitet mit mehr Lehrerinnen und Lehrern bei steigender Kinderanzahl ins neue Schuljahr“, erzählt Stattmann, die den MINT-Schwerpunkt der Schule weiterführen wird.

Es gibt dazu eine neue Kooperation mit der MINTality Stiftung. Dabei werden die Lernenden ein Schuljahr von der Partnerfirma TGW aus Linz begleitet. Auf Exkursionen und bei Besuchen der Trainerinnen und Trainer haben die Kinder die Möglichkeit, in verschiedenen Workshops Techniken wie Schweißen, Löten, Glasblasen und vieles mehr auszuprobieren. Nicht nur die Endprodukte, sondern vor allem die Möglichkeit, eigene Interessen in technischen Bereichen auszuloten, ist eine Chance, neue Berufsfelder für sich zu entdecken. „Die Wirtschaft fordert Mädchen in der Technik. Wir freuen uns, an dem professionellen Programm teilnehmen zu können. Und auch, dass die Wirtschaft die Kosten übernimmt“, sagt Stattmann. „Nicht nur für die Betreuung, sondern auch für die Busfahrt und die Verpflegung. Denn uns ist es wichtig, dass die Eltern entlastet werden.“

Herwig Rohringer leitet die WMMS Waidhofen. Foto: Magistrat

Herwig Rohringer, der neue Direktor der WMMS Waidhofen, setzt darauf, den von der Vorgängerin implementierten Musik- und Wirtschaftsschwerpunkt weiter zu verstärken. „Ich freue mich auf mein neues Arbeitsfeld, auf den Kontakt mit den Kindern sowie den Kolleginnen und Kollegen, denn ich habe ein sehr motiviertes Team“, sagt Rohringer. Die Gemeinde nutzte die Ferienzeit dazu, eine Photovoltaikanlage am Dach des Schulgebäudes zu installieren.

Evelyn Infanger-Misof wird mit der Leitung der Volksschule Opponitz betraut. Foto: privat, privat

Ebenfalls einen Leitungswechsel gibt es in der Volksschule Opponitz. Evelyn Infanger-Misof wird mit 1. September mit der Leitung betraut. Die Opponitzerin, die vorher in der Volksschule Allhartsberg unterrichtet hat, wird gleichzeitig auch Klassenlehrerin sein, da die Volksschule nur aus zwei Mehrstufenklassen besteht. „Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe. Es gibt einige Ideen für Projekte an der Schule, die durch den Wechsel aber neu definiert werden müssen“, erklärt Infanger-Misof.

Thorsten Bognermayr übernimmt die Schulleitung der Polytechnischen Schule von Erwin Reichenvater. Foto: PTS Waidhofen, PTS Waidhofen

In der PTS Waidhofen übernimmt ab ersten September aufgrund der Altersteilzeit von Erwin Reichenvater zumindest für ein Jahr Thorsten Bognermayr die Schulleitung. Erfreulicherweise gibt es einen Aufwärtstrend bei den Schülerzahlen. „Zwar nicht so, dass wir uns zurücklehnen und alle Lehrstellen besetzen können, aber die massive Werbung scheint Früchte zu tragen“, zeigt sich Reichenvater zufrieden. Lehrberufe ändern sich ständig und somit auch die Schule, da das Polytechnikum auf die Lehre vorbereitet. „Im Vergleich mit anderen Schularten haben wir sicher die meisten Änderungen“, betont er die Wichtigkeit, am Stand der Zeit zu sein. Leider gebe es immer wieder Fehler im System. Zum Beispiel, dass man bei der neuen Ausbildung für Pflegeberufe nicht gleich im Anschluss an die Schulpflicht starten könne, sondern ein Überbrückungsjahr brauche, würde viele davon abhalten, diese Möglichkeit zu ergreifen. „Die wenigsten wechseln dann nach dem Überbrückungsjahr, sondern ergreifen somit andere Berufe. Man könnte die Theorie verdichtet zu Beginn machen, dann könnte man schon mit 15 starten“, ist Reichenvater überzeugt.

Nach der massiven Überschwemmung im letzten Schuljahr sollen zum Schulstart auch wieder alle Räume des Polytechnikums uneingeschränkt nutzbar sein. „Ein großer Dank gilt den ausführenden Firmen, die alles in Bewegung gesetzt haben, damit die Sanierungsmaßnahmen in den Ferien fertig werden“, meint Reichenvater.