720 Schülerinnen und Schüler starten heuer an der HTL Waidhofen ins neue Schuljahr. Das sind um rund 15 mehr als im Vorjahr. „Nachdem wir jetzt ein paar Jahre mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hatten, gibt es heuer wieder eine Steigerung“, freut sich Direktor Harald Rebhandl. „Positiv dabei ist auch, dass vermehrt Mädchen Interesse an einer technischen Ausbildung zeigen.“ So verzeichnet man im Schuljahr 2020/2021 an der Waidhofner Technikerschmiede in Summe gleich 53 Schülerinnen, 18 davon in den ersten Klassen.

Als Grund für dieses gesteigerte Interesse sowie für die generell wieder höhere Schülerzahl macht der Direktor die neue Abteilung für Informationstechnologie aus, mit der man im Schuljahr 2020/21 an der HTL startet. „Mit unserer neuen IT-Abteilung soll der künftige Bedarf an IT-Fachkräften abgedeckt werden“, sagt Rebhandl. Drei neue EDV-Lehrer wurden für den neuen Ausbildungszweig aufgenommen. Ein weiterer neuer Pädagoge kommt im Bereich Maschinenbau dazu. In Summe hält man an der Technikerschmiede so bei rund 90 Lehrkräften.

Klassen gelten als Haushaltsgemeinschaft

Eine Herausforderung werden im neuen Schuljahr freilich auch an der HTL Waidhofen die Vorgaben zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus sein. Direktor Rebhandl ist jedoch zuversichtlich, hier mit entsprechenden Maßnahmen gegenwirken zu können. „Wir starten im Vollbetrieb mit entsprechenden Hygienemaßnahmen“, sagt Rebhandl. „Die Klasse wird als ‚Haushaltsgemeinschaft‘ gesehen. Der Kontakt zu Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen soll möglichst reduziert werden, etwa indem die Pausenzeiten gestaffelt werden.“

Während die Vorbereitungsarbeiten für den Schulstart an der HTL bereits voll am Laufen waren, kam vergangene Woche eine zusätzliche Herausforderung hinzu. Ein Rohrbruch schnitt das Schulgebäude kurzzeitig von der Wasserversorgung ab. Nachdem das Waidhofner Wasserwerk den Schaden rasch behoben hatte und die Wasserversorgung wieder hergestellt worden war, konnten diese Woche auch die Reinigungsarbeiten vor dem Schulbeginn planmäßig starten.

„Ich freue mich, dass endlich wieder Leben ins Haus kommt und die in den Ferien getätigten Neuerungen, wie diverse Raumadaptionen oder der Ankauf eines humanoiden Roboters, in Betrieb genommen werden können“, sagt Rebhandl.

Mit drei ersten Klassen startet man an HAK, HAS und TZW ins Schuljahr 2020/2021. Das sind gleich viele Klassen wie im Vorjahr. 30 Pädagogen zeichnen für den Unterricht verantwortlich. Dazu kommen Kooperationen mit umliegenden Schulen.

Auch an der HAK kommt im September ein neues Bildungsangebot hinzu. Neben BusinessHAK und SportHAK gibt es nun mit dem Ausbildungszweig BIG BUSINESS auch eine Industrieausbildung. Dabei wird in Kooperation mit regionalen Industriebetrieben ein „Industrial Business Training“ angeboten.

Auch an der HAK wird der Schulalltag ab Herbst weiterhin von Hygienemaßnahmen geprägt sein. Gesteuert würden diese durch das Corona-Ampelsystem des Bundesministeriums, hält Schulleiterin Erna Sölkner fest. „Nichtsdestotrotz freut sich unser gesamtes Team schon auf einen Start im September“, sagt die HAK-Direktorin.