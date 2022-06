Konzertabend in Waidhofen/Ybbs: „Songs of Hope and Freedom“

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

„Songs of Hope and Freedom“, so lautete das Motto des Schulchorkonzerts, das am vergangenen Mittwochabend im Turnsaal des Bundesrealgymnasiums vor zahlreich erschienenem Publikum über die Bühne ging. Der Unterstufenchor unter der Leitung von Anna Sengschmid-Zambal und das Vokalensemble der Oberstufe unter der Leitung von Anita Auer ließen bei freiem Eintritt Lieder erklingen, die Trost und Hoffnung spendeten. Unterstützt wurden die Unter- und Oberstufensängerinnen und -sänger von einer Gruppe von Absolventinnen und Absolventen der letzten Jahre.

Geboten wurde bei diesem Musikevent ein Streifzug durch die Liederwelt des Friedens in Form von großartig dargebotenen Songs und Gospels. Anita Auer dirigierte ihr stimmgewaltiges Oberstufenensemble mit vollstem Körpereinsatz, ebenso wie Anna Sengschmid-Zambal den Unterstufenchor, der das Publikum mit einer selbst geschriebenen und großartig dargebrachten Szene überraschte. In diesem Auftritt regten die Chormitglieder einerseits zum Nachdenken über Klimaschutz und Frieden an und stellten andererseits ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis.

Das begeisterte Publikum spendete nicht enden wollenden Applaus und Standing Ovations.

Nach einer Zugabe überraschte BRG-Absolvent Felix Pillgrab im Namen aller Chormitglieder und Absolventen Anita Auer mit einem Geschenk und Dankesworten. Das Oberstufenensemble verabschiedete sich von seiner langjährigen Chorleiterin mit einem musikalischen Dankeschön in Form von ABBAs „Thank you for the music“.

