HAK Waidhofen-Direktorin: „Sind sehr gefordert.“

Bald geht das nun bereits vierte von der Pandemie geprägte Schulsemester zu Ende. In dieser Zeit wurde viel versucht, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig größtmöglichen Schutz für Lehrende und Lernende zu bieten.

„Im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass der Schulbetrieb relativ normal läuft“, erzählt Harald Rebhandl, Direktor der HTL Waidhofen. „Es gab fast immer Präsenzunterricht, begleitet von entsprechenden Maßnahmen wie zum Beispiel regelmäßigem Testen oder Maskenpflicht.“ Auf Distance Learning hätte man im aktuellen Schuljahr nur wenig zurückgreifen müssen. Wenn es doch nötig werde, sei man hier aber schon so eingespielt, dass es für alle Beteiligten mehr oder weniger leicht von der Hand ginge. Wenn der Schulbetrieb auch gut funktioniert, so sehnt man dennoch die Zeit nach der Pandemie herbei. „Die Situation drückt nach so langer Zeit natürlich aufs Gemüt“, meint Rebhandl. „Wir würden uns alle wünschen, wieder einen unbeschwerten Schulalltag genießen zu können.“

Dies bestätigt auch Schulsprecher Daniel Schartmüller: „Man merkt, dass das Ganze schon fest in den Knochen steckt. Alle wären froh, wenn es vorbei ist.“ Er sieht bei sich und seinen Mitschülern eine klare Präferenz für Präsenzunterricht, auch wenn Distance Learning im Notfall ein guter Ersatz ist: „Es ist schon möglich, dass man beim Online-Unterricht viel mitnimmt und gut lernen kann, das Gleiche wie Präsenzunterricht ist es aber nicht. Persönlich kenne ich niemanden, der Distance Learning bevorzugen würde.“

Großteil bevorzugt Präsenzunterricht

Christian Sitz, Direktor des BRG Waidhofen, gibt ebenfalls an, dass sich Distance Learning bereits sehr gut eingespielt habe, aber momentan nur wenige Schüler diese Möglichkeit nutzen würden. „Dass wir mithilfe des Distance Learning auch jene Schüler mitbetreuen und weiter unterrichten können, die aufgrund von Quarantäne zuhause bleiben müssen, ist ein weiterer sehr erfreulicher Punkt. Eine besondere Herausforderung stellt die Situation aber trotzdem nach wie vor für unsere Maturantinnen und Maturanten dar“, meint Sitz.

Außerschulische Aktivitäten fehlen

Erna Sölkner, Direktorin der HAK Waidhofen, gibt an, dass die Pandemie die Schule vor große Herausforderungen gestellt hat, die jedoch auch als Chancen genutzt wurden. „Wir sind nach wie vor sehr gefordert, wir haben aber auch Quantensprünge im digitalen Bereich gemacht“, erzählt Sölkner. „Zu den Grundlagen der HAK gehört es, sich nicht nur an ökonomischen Gesichtspunkten zu orientieren, sondern immer auch ökologische und soziale Aspekte mitzudenken, dazu gehört auch der Umgang mit einer Pandemie. Für die Lehrer ist es aber natürlich sehr fordernd, den ganzen Tag mit Maske zu unterrichten und zusätzlich noch Distance Learning anzubieten.“ Der Umstieg auf Distance Learning verlief relativ reibungslos. Auch die technische Ausstattung wurde dafür aufgerüstet, so wurden zum Beispiel Klassenzimmer mit Webcams und 360°-Richtmikrofonen ausgestattet. Dennoch ist auch an der HAK eine deutliche Präferenz für Präsenzunterricht zu verzeichnen. Außerschulische Aktivitäten werden auch hier schmerzlich vermisst: „Dass schon so lange keine Sportwochen oder Projektwochen stattfinden konnten, ist schon sehr frustrierend. Wir versuchen das derzeit zum Beispiel durch Thementage etwas abzufedern.“

Abschließend meint Sölkner: „Wir sind bis dato sehr glimpflich davongekommen, darüber freuen wir uns sehr. Omikron wird noch einmal heftig, aber auch das werden wir meistern.“

