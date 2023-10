Ybbsitzer Jugend auf MINT-Abenteuer

Die Wiener MINTality-Stiftung hilft Mädchen dabei, ihre Potenziale in Berufen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu entfalten. Denn der technologische und digitale Wandel der Gesellschaft und der Berufswelt ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart. MINTality fördert gezielt Maßnahmen, die das technische und naturwissenschaftliche Interesse von Mädchen wecken.

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der MINT-Mittelschule tauchten am 10. Oktober in spannende Themenbereiche ein und entdeckten dabei einmal mehr ihre Leidenschaft für MINT-Fächer. In Workshops, von klassischem Handwerk bis Automatisierung, bekamen sie die Chance, ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten in verschiedenen technischen Bereichen auszuloten. Die kurzweiligen, praxisorientierten Workshops boten einen geschützten Rahmen, sich selbst in neuen Feldern auszuprobieren – spielerisch und ohne Leistungsdruck. Dabei schufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Endprodukte, die ihre Erfolgserlebnisse sichtbar machten. Die Workshop-Trainerinnen agierten dabei als Role-Models und erzählten über ihren eigenen Werdegang sowie mögliche Berufsfelder und Bildungswege.

An diesem Projekttag gewannen die Jugendlichen nicht nur einen Einblick in mögliche technische Berufe, sondern auch in ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten. „In Zusammenarbeit mit der Firma TGW Logistics ist die Ybbsitzer Schule im Unternehmensschuljahr durch die MINTality-Stiftung hervorragend betreut“, sagt Direktorin Petra Stattmann.

Die nächsten Workshops finden im Jänner statt, wenn die Firma TGW Logistics in die MINT-Mittelschule kommt, um auch vor Ort Workshops durchzuführen. „Durch die ganzheitliche Begleitung wachsen nicht nur Ideen, sondern auch die individuellen Persönlichkeiten und Potenziale der Jugendlichen“, ist Stattmann überzeugt.