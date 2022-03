"Achtsamkeit leben" an der LFS Unterleiten

Brauchtumspflege und Rituale sind wesentliche Elemente guten sozialen Gemeinschaftslebens und fördern die Achtsamkeit. In der Fachschule Unterleiten werden Werthaltungen hochgehalten. So ist es alljährlich üblich, am Aschermittwoch eine Aschenkreuzweihe zu zelebrieren.

Lesezeit: 2 Min SN Schulpartner NÖN/BVZ