Carina Gröbl, Rebecca Heim, Helga Schauer und Susanna Thalhauser, Schülerinnen des 3. Jahrganges der LFS-Unterleiten, gestalteten mit viel Freude die Auslagen von „TRESOR“ am Oberen Stadtplatz in Waidhofen an der Ybbs.

Ein großer Dank an Herrn Markus Hönickl, der es ihnen ermöglichte, das in der Schule gelernte in die Praxis umzusetzen.



- Artikel von office@unterleiten.at