Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratuliert herzlich den frisch gekürten Forst-Champions: „Die Bergbauernschule Hohenlehen bestätigt immer wieder aufs Neue, dass die Waldarbeit ihre Domäne ist. So stellten die Schülerinnen und Schüler aus dem Ybbstal im vorigen Jahr die Europameisterin und die Vizeeuropameister der Waldarbeit. Ebenso ging der Vize-Staatsmeistertitel 2018 nach Hohenlehen. Man kann also von einer Erfolgsserie in der Waldarbeit sprechen, welche die hohe Ausbildungsqualität an der Bergbauernschule bestätigt“, so Teschl-Hofmeister. „Besonders danke ich den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern, die mit viel Einsatz für den Wettkampf trainierten.“



In den Einzelwertungen gab es für Hohenlehen zweimal Gold. Lukas Plank dominierte Disziplin „Fallkerb und Fällschnitt“. Ebenso gab es die Goldmedaille für Michael Adelsberger in der Disziplin „Präzisionsschnitt“. Beide Schüler kamen ins Finale der besten Zwölf.

„Mit dieser kompakten Teamleistung konnten wir uns wieder einen Podestplatz sichern. Dies gibt Motivation für die Zukunft und zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler bundesweit im Spitzenfeld liegen und Bestleistungen erbringen“, freut sich Forstwart Alexander Danner, der die Schüler optimal für den Wettbewerb vorbereitete. Die beiden Forstlehrer der LFS Hohenlehen Harald Gilge und Ewald Gill waren als Schiedsrichter beim Wettbewerb im Einsatz. Auch Direktor Leo Klaffner gratulierte herzlich zum Erfolg, der auf die Leistungen der Schüler besonders stolz ist.



- Artikel von Jürgen Mück