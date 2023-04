Junge Talente der LFS-Unterleiten beim Schulaward

Der Fokus der Aufgabenstellung lag in der fachkundigen Zubereitung von süßen und pikanten Speisen, in der Produktpräsentation, Warenwirtschaft und Kalkulation. Acht Teams gingen an den Start und konnten ihre Talente in der Umsetzung von kreativen Ideen unter Beweis stellen. Die Verwendung heimischer und saisonaler Lebensmittel wurde ins Zentrum der Kulinarik gerückt und neben traditionellen Speisen wurden auch trendige Rezepte schmackhaft zubereitet.

Entsprechende Präsentation des Essens und Kompositionen sind im Zeitalter von Food-Blogger wichtiger denn je.

Die Jury war beeindruckt von der Vielfalt und dem Ideenreichtum der präsentierten Speisen und gratulierten dem Siegerteam zu ihren Leistungen.

Schulleiterin Ing. Gertrude Grünsteidl bedankte sich bei den Juroren, Frau Erika Buchriegler, Herrn Peter Jagersberger, den Fachlehrkräften Frau Dipl.-Päd. Ing. Martina Eschauer und Szilvia Paumann und gratulierte dem Siegerteam zur professionellen Umsetzung ihrer Wettbewerbsaufgabe. Ein besonderer Dank gilt dem Organisationsteam, Frau Ing. Elisabeth Pechhacker BEd und Frau DI Sabine Hauß für die Konzipierung und Durchführung des Schulawards.

