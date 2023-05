LFS Hohenlehen: Veredelung von Bio-Produkten

„Die bäuerliche Direktvermarktung hat in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung erlebt. Denn die Konsumentinnen und Konsumenten erwarten hochwertige Produkte mit gesicherter Herkunft. Dabei schafft der direkte Kontakt zur Landwirtschaft Vertrauen und Sicherheit in die erzeugten Lebensmittel“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Die Schülerinnen und Schüler lernen an der Bergbauernschule Hohenlehen die gesamte Bandbreite der Produktveredelung kennen. Für die Bio-Fleischspezialitäten gibt es regelmäßig Auszeichnungen. Aber auch die biologische Fischzucht gewinnt in Hohenlehen zunehmend an Bedeutung. Zudem sind die Auszeichnungen ein Gradmesser für die hohe Ausbildungsqualität“, so Teschl-Hofmeister.

„Die Direktvermarktung ist ein Erfolgsmodell für rund 8.500 landwirtschaftliche Betriebe in Niederösterreich. Daher bildet sie einen Schwerpunkt während der dreijährigen Ausbildung in Hohenlehen“, betont Direktor Leo Klaffner.

„Mit dem zertifizierten Schlachtbetrieb und der modernen Werkstätte für die Fleischverarbeitung garantieren wir höchste Fleischqualität. Die Wurst- und Fleischspezialitäten werden dann im Hof-Laden der Schule verkauft“, so Klaffner, der weiter ausführt: „Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg gab es Gold für die Rohpökel-Spezialität Osso Collo, den Hirschschinken und die Hausblunz'n nach Omas Rezept. Silber holten Hohenlehener Hauswürste und die Hausblunz'n nach deutsch-österreichischer Art.

Für diese Erfolge ist in erster Linie Fleischermeister Johann Schnabel verantwortlich, der seit über 20 Jahren die Schülerinnen und Schüler im praktischen Unterricht in der hohen Kunst der Fleischverarbeitung unterweist.“

Die regionalen Spezialitäten werden im Hof-Laden der Fachschule Hohenlehen jeweils am Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr verkauft.

