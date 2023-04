LFS Hohenlehen: Wald-Wettbewerb am Tag der offenen Tür

Beim Wettkampf galt es die Disziplinen Fallkerb, Kombischnitt und Präzisionsschnitt bestmöglich zu absolvieren. Beim sogenannten Gebietsentscheid des Mostviertels siegte Gabriel Resch bei den Burschen unter 18 Jahre. Roman Eder holte den ersten Platz bei den Burschen über 18 Jahre und Natalie Übelacker war die Bestplatzierte bei den Mädchen.

LR Teschl-Hofmeister: Hohenlehen ist Talenteschmiede für sichere Waldarbeit

„Die Bergbauernschule Hohenlehen hat sich über die die Jahre hinweg zu einem forstlichen Bildungszentrum und zu einer wahren Talenteschmiede entwickelt, in der die Schülerinnen und Schüler für die sichere Waldarbeit und für die fachgerechte Handhabung der Motorsäge begeistert werden können“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die den Tag der offenen Tür an der Fachschule Hohenlehen in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte.

„Hier wird der Grundstein für die fachgerechte Waldbewirtschaftung in Niederösterreich gelegt, die durch die Borkenkäferschäden und die Klimaerwärmung besonders gefordert ist“, so Teschl-Hofmeister, Teilnehmern herzlich zu den Erfolgen gratuliert.

Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür wurde das breite Ausbildungsangebot an der Bergbauernschule Hohenlehen präsentiert. „Die Führungen in kleineren Gruppen durch die Schule, das Internat, die Lehrwerkstätten und Praxisräume sowie den Schulstall und der Fischzucht waren sehr gut besucht. So konnte man sich einen umfassenden Überblick über das Bildungsangebot verschaffen“, betont Direktor Leo Klaffner. Auch die Jungzüchter der Fachschule konnten mit einer Vorführung ihrer Tiere begeistern.

