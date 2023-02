LFS-Unterleiten als Sprungbrett

„Auch, wenn es heute viele Möglichkeiten gibt, sich im Internet über Berufe und deren Ausbildung zu informieren, ist es für uns sehr bereichernd, wenn Absolventinnen über ihre schulische Ausbildung und weiteren Werdegang erzählen“ freut sich die Schulsprecherin Helene Auer und ist beeindruckt vom beruflichen Werdegang aller anwesenden Absolventinnen.

„Erst jetzt ist mir so richtig bewusst, dass die vielfältige Ausbildung an der Fachschule Unterleiten eine wertvolle Vorbereitung für viele Berufe ist, von der erfolgreichen Konditorin, Floristin, Kinderbetreuerin, Mechatronik-Werkmeisterin, Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin bis zur Studentin an der New Design University in St. Pölten.“

„Es stehen euch wirklich viele Türen offen, es ist immens wichtig an Berufszielen dran zu bleiben, mutig offen zu sein. Ich habe den Mut und das nötige Selbstvertrauen für meinen beruflichen Werdegang hier in der Schule erlernt,“ erzählte Lena Schuller.

Jasmin Perger, Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin im UKH Linz, erwähnte die wertvolle Vorbildung im Persönlichkeitsbildenden und fachlichen Bereich und konnte die anwesenden Schülerinnen sehr beeindruckend für den Pflegeberuf begeistern.

„Die tiefe Verbundenheit der Absolventinnen zur Schule war besonders zu spüren,“ freut sich die Organisatorin Mag. (FH) Michaela Beier.

